Политика
РЕН ТВПутин предложил Эрдогану купить Су-57
В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
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Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс насмерть разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.
Известия 15:07
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Авто
JAC привезёт в Россию два новых кроссовера
Как уточнил портал «Китайские автомобили», речь идет о двух кроссоверах – JAC S4 и JAC S7, причем первым в Россию приедет среднеразмерный S7, который сейчас проходит сертификацию.
Автоновости дня 02:26
Наука
«Национальный БиоСервис» открыл свой пятый биобанк на базе СамГМУ
Самарский государственный медицинский университет и первый российский широкопрофильный коммерческий исследовательский биобанк «Национальный БиоСервис» займутся совместным сбором биоматериалов для разработки новых лекарственных препаратов и поиска новых подходов к персонифицированной терапии.
Фармацевтический вестник 26 августа в 08:07
Наука
Ученые создали базу данных о наводнениях и паводках в Европе и европейской части России
Команда ученых с участием специалистов географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создала международную базу данных о речных наводнениях в Европе.
ТАСС 13:52
Экономика
Путин поручил расширить сеть заправок в Забайкалье
«Владимир Путин поручил министру энергетики РФ Александру Новаку и президенту компании «Роснефть» Игорю Сечину доложить о возможных вариантах поддержки в плане обеспечения присутствия заправочных станций компаний с государственным участием на территории Забайкальского края», - говорится в сообщении.
Заб.Ру 20:06
Политика
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Происшествия
В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
RT на русском 10:00
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Политика
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
РИА Новости 16:19
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском вчера в 10:29
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым на МАКС
Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым.
Мойка78 вчера в 11:33
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Общество
Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать
Алтайская правда 19:00
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Общество
Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
PrimaMedia.ru вчера в 07:15
Космос
В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 01:52
Общество
Уровень Амура у Хабаровска поднялся до 634 см
Московский Комсомолец вчера в 20:00
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru 09:02
Армия и оружие
Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России
Холдинг «Вертолёты России» (входит в Ростех) разрабатывает принципиально новую машину.
News.ru вчера в 21:34
Экономика
Президент РФ выразил беспокойство доходами россиян
Ситуация с медленным ростом реальных доходов россиян не может не беспокоить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
БИЗНЕС Online 26 августа в 06:45
Кино
Финальный трейлер фильма «Джокер» появился в Сети
Народные новости 17:43
Политика
Путин перенес полпредство в ДФО из Хабаровска во Владивосток
Напомним, господин Путин поддержал перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток и 13 декабря 2018 года подписал соответствующий указ.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55