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Политика Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.

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