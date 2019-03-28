Политика
Путин позвал президента Киргизии в РоссиюГазета.Ru 04:57
Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru". Официальные сроки визита киргизского лидера в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам.
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Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Обновлено в 08:00
Общество
Силовики взялись за VPN-сервисы в России
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Рита Дакота «ушла» к Эмину Агаларову
Карьера 29-летней Риты Дакоты после развода пошла в гору.
Обновлено в 08:58
Общество
«Конкорд» предложил родителям отравившихся детей деньги за отказ от иска
Представитель комбината питания «Конкорд», который обвиняют в массовом заражении дизентерией в московских детских садах, стал предлагать родителям заболевших детей материальную помощь в обмен на отзыв судебного иска.
Обновлено в 05:53
Политика
В Москве задержали бывшего полпреда в ДФО Ишаева
В Москве задержан бывший полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Небоскреб загорелся в столице Бангладеш
Обновлено в 06:35
Политика
У Зеленского нашли итальянскую виллу на «курорте российских олигархов»
Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский владеет виллой близ курорта Форте-дей-Марми на побережье Тирренского моря.
Обновлено в 07:48
Политика
В МИД прокомментировали нахождение российских специалистов в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, пояснила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин официально переименовал Кемеровскую область в Кузбасс
Президент России Владимир Путин официально переименовал Кемеровскую область. Соответствующий Указ был опубликован 27 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Армия и оружие
Украина заявила о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 10:48
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина
Европейский суд по правам человека не принял к рассмотрению жалобу футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина.
Обновлено в 08:35
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Экономика
Главу Swedbank уволили из-за скандала с отмыванием денег
Скандал вокруг Swedbank начался еще в феврале, когда шведский телеканал SVT сообщил, что банк может быть причастен к отмыванию денег.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Экстренно госпитализирован Николай Добронравов
Обновлено в 08:34
Политика
МИД РФ оценил идею въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала затруднительной реализацию идеи о предоставлении россиянам права посещать Турцию по внутренним паспортам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 08:48
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено в 08:40
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Обновлено в 10:26
Кино
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Музыка
Первый зампрокурора Петербурга написал песню и снялся в клипе
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
ВКС получили новый самолет-локатор А-50У
Холдинг «Росэлектроника» передал ВКС шестой по счету самолет ДРЛО А-50У, которая была передана ВКС холдингом «Росэлектроника», говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента
В столице Кабардино-Балкарии городская прокуратура обнаружила, что в местной поликлинике в течение двух лет "оказывали медицинскую помощь" довольно давно умершему пациенту.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына
51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына.
Обновлено в 03:57
Политика
Источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе
Знакомый с ситуацией источник назвал главную причину крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 08:37
Политика
«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом
В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Финансы
Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд
Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около $10 млрд.
Обновлено в 08:19
Политика
Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы
Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Как ожидается, обследование для всех обитателей интернатов проведут в течение четырех месяцев.
Обновлено в 09:26
Политика
Соратников Порошенко заподозрили в отмывании миллиардов гривен
Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении украинского олигарха Сергея Курченко, на основании чего сразу нескольким соратникам президента страны Петра Порошенко были вынесены официальные подозрения в отмывании миллиардов гривен.
Обновлено в 10:33