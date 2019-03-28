Политика

Путин позвал президента Киргизии в РоссиюГазета.Ru 04:57

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru". Официальные сроки визита киргизского лидера в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам.
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Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
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Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
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Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
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Обновлено вчера в 12:38
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Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
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Политика

МИД РФ назвал суд в Литве по событиям 1991 года политизированным

В МИД РФ назвали суд в Вильнюсе политизированным и провокационным.
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В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
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Певец Сергей Лазарев, который представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Израиле, приехал в Иерусалим, чтобы снять визитную карточку для конкурса.
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Обновлено в 04:54
Экономика

Как заработать Bitcoin на мемах. OnederX выпустит такие фьючерсы

Компания выпустит беспоставочный фьючерс, позволяющий зарабатывать биткоины.
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«Аэрофлот» назвал новые рейсы в летнем расписании

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Kia представила два новых кроссовера

Компания Kia на мероприятии в Сеуле представила два новых концептуальных кроссовера.
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Тим Кэхилл объявил о завершении карьеры

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Обновлено в 04:45
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

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Армия и оружие

ВМФ получил новые системы связи для передачи закрытой информации

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Израильский удар по Алеппо попал на видео

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