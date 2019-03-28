Политика

Путин позвал президента Киргизии в РоссиюГазета.Ru 04:57

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru". Официальные сроки визита киргизского лидера в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам.
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Путин позвал президента Киргизии в Россию

Газета.Ru04:57

Путин пригласил Жээнбекова в Россию

ТАСС05:54

Владимир Путин высказался о Кыргызско-Российском Славянском университете

Sputnik Кыргызстан06:12

Президент Киргизии назвал визит Путина историческим событием

РИА Новости04:55

Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

РБКвчера в 23:30

Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Коммерсантъвчера в 22:25

Путин по итогам переговоров с главой Киргизии

RT на русском04:17

Президент Кыргызстана: Переговоры прошли содержательно и продуктивно

КП - Бишкек04:36
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Армия и оружие

Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

На Украине заявили о создании электромагнитного оружия

"Предприятия оборонного комплекса разработали и освоили производство электромагнитного оружия, которое предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе систем энергопитания и систем передачи данных", - отметили в компании.
Обновлено в 06:46
Происшествия

ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы

Обновлено в 06:28
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Курникова в пестром купальнике станцевала на крыше небоскреба

На видеозаписи находящаяся в отличной физической форме Анна подвигалась на небольшом столике в пестром купальнике и серебристых каблуках на огромной шпильке.
Обновлено в 04:20
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие

Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы

Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
Происшествия

Вертолет Минобороны разбился в Казахстане

Обновлено вчера в 11:13
Экономика

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9% на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено в 07:41
Футбол

Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»

Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.
Обновлено в 07:29
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено вчера в 13:13
Финансы

Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Адвокат сообщил, где будут содержать Абызова

Мельников отметил, что сотрудники ОНК собираются также проконтролировать, чтобы Абызов не был помещен в камеру вместе с обвиняемыми в насильственных преступлениях или ранее судимыми людьми.
Обновлено вчера в 15:47
Экономика

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

«Принятые решения позволят выпускать линейку газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса, обеспечить конкурентоспособность российских газотурбинных установок на внутреннем и мировом рынках, технологический суверенитет страны в области газотурбинных технологий», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.
Обновлено в 06:58
Культура

YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Футбол

Экс-игрок «Спартака» не верит в хороший исход дела Кокорина

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов, который в недавнем прошлом выступал в составе «Спартака» и сборной России, поделился мнением относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 07:42
Политика

Лукашенко устроил ряд громких отставок из-за коров

Посетив один из регионов страны, глава государства остался недоволен коровником. И сразу после этого последовали громкие увольнения.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом

Обновлено в 06:46
Происшествия

Тело второго рыбака извлечено из Волги в Балахне Нижегородской области

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 12:25 спасатели извлекли из воды на Волге под Балахной тело второго погибшего рыбака.
Обновлено в 06:43
Автоспорт

Тиктум примет участие в тестах «Формулы-1» в составе «Ред Булл»

Команда «Ред Булл» объявила, что участниками тестов в Бахрейне станут пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и участник «Супер-Формулы» Дэн Тиктум.
Обновлено в 07:26
Политика

Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии

Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.
Обновлено в 07:00
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Космос

Марсианские реки могли существовать еще менее миллиарда лет назад

Новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были обширнее, чем на Земле.
Обновлено в 05:59
Технологии

Новый вирус под Android угрожает клиентам крупнейших банков мира

Новый вирус-троян Gustuff для операционной системы Android угрожает клиентам крупнейших финансовых организаций мира и пользователям мобильных криптокошельков.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

«Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов

"Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
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