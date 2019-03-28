Путин позвал президента Киргизии в РоссиюГазета.Ru 04:57

Кыргызстанцы вас знают и ценят как истинного, близкого друга, надежного друга. Мы всегда рады вам и нашим российским друзьям, когда они приезжают к нам. Россия для нас - это надежный, близкий, верный союзник и важный стратегический партнер, мы дорожим нашими отношениями с Российской Федерацией.

Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru". Официальные сроки визита киргизского лидера в Россию будут согласованы по дипломатическим каналам.

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