Политика
Путин пожурил пытающихся «торпедировать» «Северный поток-2»Труд 09:00
Президент России Владимир Путин раскритиковал противников проекта строительства газопровода "Северный поток-2". По его словам, ему пытаются помешать те, кто привык к тому, что по счетам платят другие.
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Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Политика
Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему не поздравил украинского лидера Владимира Зеленского после победы на выборах главы Незалежной.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Технологии
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Футбол
Черногория — Косово 1:1
По информации местных СМИ, два футболиста сербского происхождения, выступающие за Черногорию, отказались принимать участие в матче.
Обновлено в 15:37
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после кражи сумки с деньгами в Москве
После происшествия в столице введен план «Перехват».
Обновлено в 16:52
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Происшествия
В квартире журналиста «Медузы» нашли нарколабораторию
Обновлено в 06:46
Политика
Охрана Путина не дала Си Цзиньпину упасть со сцены
Глава КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после окончания пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:58
Экономика
На деловом завтраке «Сбербанка» на ПМЭФ не поверили в нацпроекты
Глава "Сбербанка" Герман Греф предложил проголосовать - помогут ли нацпроекты обеспечить темпы роста выше средних мировых.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Энергетика
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»
Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Бузова появилась на Премии МУЗ-ТВ на верблюдах и в окружении 10 мужчин
Певица снова решила отличиться. На каждую красную дорожку Премии МУЗ-ТВ звезды приезжают на автомобилях.
Обновлено в 11:33
Политика
Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам
Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
В сезоне-2018/19 Заболотный провел в составе сине-бело-голубых 30 официальных матчей (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер – 15 (0,0), Набиуллин – 20 (2 результативных паса).
Обновлено в 13:16
Происшествия
В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок
В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.
Обновлено в 17:20
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Хоккей
«Сент-Луис» победил «Бостон» и находится в шаге от Кубка Стэнли
"Сент-Луис" одерживает третью победу в финальной серии (3-2) и уже в следующем домашнем матче 10 июня может впервые в своей истории стать обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Врач рассказала, чего нельзя делать при укусе клеща
Врач-инфекционист Елена Нурмухаметова рассказала о самых распространенных ошибках, совершаемых людьми, которых укусил клещ.
Обновлено в 14:47
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Футбол
Газинский перенес операцию на плече
Обновлено в 10:01
Экономика
РЖД закупит 13 новых «Сапсанов»
Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено 05 июня в 11:01
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено в 14:31
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Петербурге
"На гидрометеорологической станции ОГМС Санкт-Петербурга столбик термометра зафиксировал значение +30,8 ° С. Предыдущий рекорд принадлежит 1988 году, тогда воздух прогрелся до плюс 29,8 °С", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40