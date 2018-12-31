Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре и, главное – шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему.

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