Политика
Путин пожелал здоровья попавшей в больницу СимоньянНТВ 11:15
Модератор пленарной сессии Софико Шеварднадзе заявила, что обсуждала до форума геополитический вопрос со своей начальницей — главредом RT. Обращаясь к Путину, она упомянула, что «Маргарита Симоньян не может здесь быть, она попала в больницу по известным вам причинам».
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
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Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
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Происшествия
В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров
Обновлено в 18:42
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Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика
Оказалось, что за год американец в среднем употребляет порядка 70 тысяч таких микрочастиц с пищей, а также с вдыхаемым воздухом, но еще больше (примерно на 20 тысяч) микрочастиц получают организмы тех людей, кто пьет бутилированную воду.
Обновлено 05 июня в 13:13
Происшествия
В МВД опровергли нарушения при задержании журналиста «Медузы»
О задержании Голунова на Цветном бульваре в Москве стало известно ранее, 7 июня.
Обновлено в 16:20
Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
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Шоу-бизнес
Сергей Жорин поделился снимками репетиции похорон Бари Алибасова
Звездный адвокат Сергей Жорин поделился на просторах Сети снимками с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 04:56
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Транспорт
В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 30 рейсов
Напомним, 2 июня в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово отменили и задержали почти 30 рейсов.
Обновлено 05 июня в 15:52
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады за «пробивание дна»
Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключил, что указ Зеленского о роспуске парламента признают неконституционным, и заявил, что в окружении президента есть план на такой случай.
Обновлено в 19:18
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Футбол
России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов
Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».
Обновлено в 20:26
Общество
Названа главная опасность фастфуда для детей
Регулярное употребление в пищу фастфуда ведет к проявлению аллергических реакций, так как в организме накапливаются особые вещества.
Обновлено в 20:02
Общество
РЭО и «РТ-Инвест» создадут совместного оператора фандоматов
Российский экологический оператор (РЭО) и компания "РТ-Инвест" (входит в корпорацию "Ростех") создадут совместного оператора фандоматов - аппаратов по приему использованной тары.
Обновлено в 06:33
Космос
Жители 70 стран дадут имена планетным системам
Международный астрономический союз объявил о начале конкурса NameExoWorlds, в ходе которого жители 70 стран смогут дать имена выбранным астрономами планетным системам.
Обновлено в 11:12
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Экономика
Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания
Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено в 18:21
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Москве прошла акция журналистов в поддержку Ивана Голунова
В Москве у главного управления МВД прошла акция в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 14:22
Футбол
«Зенит» хочет избавиться ещё от троих футболистов
Обновлено в 15:29
Общество
Москва и Нижегородская область подписали соглашение о сотрудничестве
Москва и Нижегородская область заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Обновлено в 11:26
Наука
Капли жидкости наделили полимер магнитным эффектом памяти формы
Классический эффект памяти формы проявляется в сплавах, а также полимерах, и активно используется, к примеру, в медицине.
Обновлено вчера в 10:14
Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские острова
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Обновлено в 16:47
Общество
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03