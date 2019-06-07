Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с СобольРБК 13:48
Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме пожелал здоровья главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, которой не удалось посетить мероприятие по состоянию здоровья.
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Политика
Пушков оценил выдвинутые «Нафтогазом» требования к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено в 18:41
Политика
Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».
Обновлено в 17:50
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Здоровье
Ученые: продолжительность жизни мужчины зависит от его жены
Обновлено в 03:15
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
Адвокат журналиста Дмитрий Джулай рассказал Русской службе Би-би-си, что Голунова задержали 6 июня примерно в 14:30 мск рядом со станцией метро «Цветной бульвар», когда тот направлялся на встречу с источником.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после кражи сумки с деньгами в Москве
После происшествия в столице введен план «Перехват».
Обновлено в 16:52
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены
Делегаты из Китая чуть не уронили председателя КНР Си Цзиньпина после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Рианна опровергла слухи о расставании с бойфрендом
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Здоровье
Вода в трех озерах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
По микробиологическим показателям вода не соответствует в трех зонах отдыха: озеро Сортировочное (Канавинский район), озеро Парковое и Песчиное (Сормовский район), в них купаться не рекомендуется.
Обновлено в 07:40
Кино
Мишель Хазанавичус снимет мультфильм про Холокост
Французский режиссер и обладатель «Оскара» Мишель Хазанавичус готовится снять анимационный фильм по роману Жана-Клода Грумберга «Самый драгоценный товар».
Обновлено в 11:11
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Политика
Мадуро распорядился открыть границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено в 21:33
Футбол
России предрекли вылет из новой Лиги чемпионов
Россия может быть «почти полностью исключена из новой Лиги чемпионов» из-за низких показателей в рейтинге УЕФА, заявил официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо в интервью «Известиям».
Обновлено в 20:26
Автоспорт
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Канады
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучшее время во второй сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады, который проходит в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева.
Обновлено в 15:55
Авто
Genesis G70 повторил трюк из «Форсажа»
В первом эпизоде гонщик и бывший соведущий американской версии Top Gear Таннер Фауст повторил трюк из «Форсажа» — разворот под полуприцепом.
Обновлено в 06:34
Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками
Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Кино
Стартовали съемки самого кассового российского детского фильма
Компании Disney, Yellow Black and White и телеканал "Россия" начали съемки продолжения известного фильма-сказки "Последний богатырь".
Обновлено в 12:17
Здоровье
Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Общество
Источник: «Амурагроцентр» начинает массовые увольнения
В ООО «Амурагроцентр» вручили 150 уведомлений о сокращении своим специалистам. Такое сообщение пришло в редакцию «Амурской службы новостей».
Обновлено в 03:11
Экономика
Сбербанк и Mcdonalds могут открыть совместные точки обслуживания
Сбербанк и McDonalds ведут переговоры об открытии совместных точек обслуживания, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Обновлено в 18:21
Общество
Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести
Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено в 21:29
Происшествия
В общественном пространстве «Яма» полицейские задержали и увезли в ОВД как минимум 4 человек за распитие спиртного
Как сообщили «МБХ медиа» очевидцы, это произошло после того, как на площадь пришли активисты проекта «Лев против».
Обновлено в 16:02
Наука
Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено в 17:24
Авто
Mercedes-AMG представил самый мощный в мире четырехцилиндровый мотор
Компания Mercedes-AMG официально презентовала свой новый двигатель — 2,0-литровый 4-цилиндровый мотор с турбонаддувом, получивший внутренний индекс M 139.
Обновлено в 01:33