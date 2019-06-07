Политика

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с СобольРБК 13:48

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме пожелал здоровья главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, которой не удалось посетить мероприятие по состоянию здоровья.
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Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь на «Эхо Москвы»

Gazeta.SPb15:19

Путин передал наилучшие пожелания Симоньян

Газета.Ru11:12

Путин обратился к Симоньян, оказавшейся в больнице из-за юриста Навального

URA.Ru11:32

Путин обратился к Симоньян после инцидента с Соболь

РИА Новости11:29

Президент пожелал главреду RT всего самого доброго

Вести.Ru11:23

Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь

РБК13:48

Путин пожелал беременной Симоньян здоровья после инцидента с Соболь

Московский Комсомолец10:54
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Футбол

Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба

Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Гаджеты

Google предупредила США об опасности санкций против Huawei

Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Под Петербургом на стройке молнией убило приезжего из Средней Азии

Обновлено в 15:37
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия

СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме

В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Кино

В России начались съемки сиквела сказки «Последний богатырь»

Компании Disney, Yellow Black and White и канал «Россия» начали снимать продолжение картины «Последний богатырь», ставшей самой кассовой российской сказкой.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

Обновлено в 08:11
Гаджеты

В «Яндексе» объяснили причины плохих продаж «Яндекс.Телефонов»

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что причиной плохих продаж «Яндекс.Телефона» было его неверное представление для потребителей.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Задержан очередной фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено в 15:31
Кино

Девушка уснула в кино и нашла любовь

Девушка написала в соцсети, что перед началом фильма заметила красивого молодого человека, сидевшего рядом с ней.
Обновлено в 15:36
Музыка

Мадонна и рэпер-трансгендер выпустили совместный клип

Популярная американская певица Мадонна выпустила клип на песню "Dark Ballet".
Обновлено в 08:13
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Кино

Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал

Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Здоровье

Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма

Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Футбол

«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера

Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
Обновлено в 13:16
Общество

Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ

Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Экономика

Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»

Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 14:49
Экономика

Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес

Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова

Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Политика

Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Политика

Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
Обновлено в 15:03
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Футбол

«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека

Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Футбол

Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Футбол

Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает Англию лучшим местом для работы тренером.
Обновлено в 14:16
Космос

Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне

Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Происшествия

Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания

Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Здоровье

Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб

Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.
Обновлено в 10:55
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