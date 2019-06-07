Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с СобольРБК 13:48
Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме пожелал здоровья главному редактору канала RT Маргарите Симоньян, которой не удалось посетить мероприятие по состоянию здоровья.
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Футбол
Спортивный директор ФК «Крылья Советов» уволен из клуба
Отправлен в отставку спортивный директор Александр Шикунов, сообщил «РИА Новости» губернатор региона Дмитрий Азаров.
Обновлено в 14:39
Гаджеты
Google предупредила США об опасности санкций против Huawei
Компания Google пытается убедить администрацию Дональда Трампа в том, что санкции против Huawei могут поставить под угрозу национальную безопасность США, вместо того, чтобы обезопасить.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Появились новые необычные детали убийства любовницы бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова Евгении Исаенковой, которая была заместителем председателя местной общественной палаты.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 09:15
Происшествия
СМИ опубликовали видео с Ассанжем в британской тюрьме
В агентстве утверждают, что видео снято в тюрьме Белмарш, куда Ассанж был доставлен в апреле 2019 года.
Обновлено в 14:03
Кино
В России начались съемки сиквела сказки «Последний богатырь»
Компании Disney, Yellow Black and White и канал «Россия» начали снимать продолжение картины «Последний богатырь», ставшей самой кассовой российской сказкой.
Обновлено в 12:46
Гаджеты
В «Яндексе» объяснили причины плохих продаж «Яндекс.Телефонов»
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что причиной плохих продаж «Яндекс.Телефона» было его неверное представление для потребителей.
Обновлено в 15:20
Кино
Девушка уснула в кино и нашла любовь
Девушка написала в соцсети, что перед началом фильма заметила красивого молодого человека, сидевшего рядом с ней.
Обновлено в 15:36
Музыка
Мадонна и рэпер-трансгендер выпустили совместный клип
Популярная американская певица Мадонна выпустила клип на песню "Dark Ballet".
Обновлено в 08:13
Происшествия
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве
Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в центре Москвы, в столичной полиции заявили, что при обыске у него нашли "пять свертков с порошкообразным веществом".
Обновлено в 05:51
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивился реакции россиян и украинцев на сериал
Сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мазина удивили отзывы зрителей из стран Восточной Европы и бывшего СССР.
Обновлено в 14:06
Здоровье
Два жителя Волгоградской области скончались от ботулизма
Как сообщили Волжский.ру в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора, в 2019 году было зарегистрировано 16 случаев ботулизма, при этом пострадало 18 человек.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Зенит» хочет продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
Летом "Зенит" собирается трудоустроить в другие команды 27-летнего нападающего Антона Заболотного, 26-летнего хавбека Матиаса Краневиттера и 24-летнего защитника Эльмира Набиуллина .
Обновлено в 13:16
Общество
Подписан закон, смягчающий нормы применения ККТ
Освобождены до 01.07.2021 от применения ККТ и предприниматели в отсутствие наемного персонала при реализации товаров, произведенных своими силами, выполнении работ и оказании услуг.
Обновлено в 08:20
Экономика
Михельсон допустил появление нового инвестора в «Арктик СПГ-2»
Новый инвестор НОВАТЭК может привлечь еще одного инвестора в "Арктик СПГ-2", снизив долю ниже 60%, чтобы развивать с новым партнером совместные бизнесы, рассказал журналистам совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 14:49
Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками
Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
Обнародованы фото с репетиции похорон Алибасова
Пока Бари Алибасов находится в медикаметозном сне после того, как выпил средство для очистки труб, его адвокат Сергей Жорин разместил в своем блоге фото с репетиций похорон музыканта.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Политика
Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены
Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
Обновлено в 15:03
Общество
Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ
Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:15
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
Обновлено в 13:16
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Футбол
Гвардиола считает АПЛ лучшим местом для тренерской работы
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает Англию лучшим местом для работы тренером.
Обновлено в 14:16
Космос
Глава Amazon допустил появление пунктов выдачи на Луне
Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос рассказал, появятся ли когда-нибудь на Луне пункты выдачи Amazon.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Mash опубликовал видео с Голуновым после задержания
Издание Mash опубликовало в своем Twitter видео с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого накануне задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Здоровье
Московские врачи удалили 13-летнему подростку выросший в яичке зуб
Врачи Морозовской детской больницы удалили 13-летнему мальчику выросший в яичке зуб, рассказали Агентству "Москва" в медучреждении.
Обновлено в 10:55