Политика
Путин поздравил жителей страны с Днем РоссииРИА Новости 05:53
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.
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Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное.
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Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено вчера в 18:33
Политика
Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией
Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.
Обновлено в 06:29
Технологии
WhatsApp грозит своим пользователям судами
Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля
Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля.
Обновлено вчера в 20:07
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
Умер российский посол в Сенегале
"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Путин присвоил генеральские звания 18 офицерам МВД
Обновлено вчера в 11:13
Авто
Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Игры
Nintendo анонсировала сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild
Обновлено вчера в 20:19
Авто
Опубликованы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade
На российском рынке продажи Hyundai Palisade начнутся не раньше января 2020 года.
Обновлено в 00:38
Единоборства
Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Общество
В Башкирии ожидаются град и грозы
Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, временами порывы до 16 метров в секунду.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета
Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.
Обновлено в 07:04
Игры
Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей
Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.
Обновлено в 01:18
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56