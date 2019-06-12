Политика

Путин поздравил жителей страны с Днем РоссииРИА Новости 05:53

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.
Читать в источнике
Владимир Путин
Решить столь масштабные задачи, которые стоят сегодня перед страной, можно только сообща, когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него все возможное.
— Владимир ПутинПарламентская газета 07:09

Подробнее о событии

Путин: решить масштабные задачи можно лишь сообща

Вести.Ru05:53

Для развития России необходимо единство общества, считает Владимир Путин

Эхо Москвы06:30

Путин призвал россиян делать все для развития и процветания родины

РИА Новости07:14

Путин поздравил россиян с Днём России

RT на русском05:58

Путин отметил важность единства общества для развития России

Известия06:33

Путин: Решить задачи развития России можно только общими усилиями общества

РЕН ТВ05:44

Путин поздравил россиян с Днем России

Московский Комсомолец05:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 10:15
Общество

Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено вчера в 18:33
Политика

Преемница Меркель призвала сотрудничать с Россией

Глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала к сотрудничеству с российской стороной.
Обновлено в 06:29
Технологии

WhatsApp грозит своим пользователям судами

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля

Гостелевидение Сирии сообщило об отражении противоракетными системами страны удара со стороны Израиля.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ

Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»

Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»

Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Обновлено вчера в 14:07
Политика

Путин присвоил генеральские звания 18 офицерам МВД

Обновлено вчера в 11:13
Авто

Стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

Lada Granta Cross в версии Classic доступна по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 03:23
Игры

Nintendo анонсировала сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Обновлено вчера в 20:19
Авто

Опубликованы цены и комплектации нового внедорожника Hyundai Palisade

На российском рынке продажи Hyundai Palisade начнутся не раньше января 2020 года.
Обновлено в 00:38
Единоборства

Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»

Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

Министерством обороны и МИД был разработан и согласован с российским лидером Борисом Ельциным план операции, в соответствии с которым один сводный батальон Вооружённых сил России должен был выдвинуться в Косово с территории Боснии, где находился миротворческий контингент РФ.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть

Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Общество

В Башкирии ожидаются град и грозы

Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, временами порывы до 16 метров в секунду.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета

Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.
Обновлено в 07:04
Игры

Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей

Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.
Обновлено в 01:18
Авто

Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей

Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное