Путин поздравил россиян с Днем РоссииГазета.Ru 09:07

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.

с чего всё началось

Путин отметил, что решение масштабных задач, стоящих перед страной, возможно только сообща. Он призвал каждого осознавать важность личных усилий ради всеобщего блага. Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II поздравила россиян с Днем России.

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