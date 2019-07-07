Политика
Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45
Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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Политика
Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы слова
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Полтавской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Футбол
Месси: Аргентина превосходила Бразилию, мы заслужили играть в финале
Вчера, 6 июля, в матче за третье место Кубка Америки Аргентина обыграла Чили со счётом 2:1. Месси был удалён с поля на 37-й минуте за стычку с Гари Меделем, который также получил красную карточку.
Обновлено в 11:16
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Авто
Составлен топ-5 самых запоминающихся автомобилей из кино
Специалисты составили рейтинг интересных автомобилей, на которых передвигались киногерои.
Обновлено в 03:37
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Обновлено в 10:30
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Здоровье
Вернут с того света: В России начали лечить рак с помощью гипноза
На начальных стадиях многим удаётся излечиться от рака, а если это 3 или 4 стадия, то в большинстве случаев всё заканчивается трагично.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Политика
Зеленский назначил нового губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский вручил Виталию Комарницкому удостоверение председателя Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Футбол
«Локомотив» догнал «Спартак» по количеству трофеев в российское время
14 трофеев «Локомотива» в российское время составили 8 побед в Кубке России и по 3 победы в чемпионате и Суперкубке страны.
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела, которые нельзя игнорировать
Помогут подсказки медиков - они перечислили семь изменений тела, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Обновлено в 01:50
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Наука
Врачи научились возвращать подвижность парализованных рук
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05