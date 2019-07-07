Политика
Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45
Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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Футбол
Экс-игрок «Ювентуса» не впечатлен успехами Роналду в клубе
Бывший игрок "Ювентуса" Эдгар Давидс прокомментировал игру португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянской команде, передает AS.
Обновлено в 16:23
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Водитель взорвавшегося на Урале бензовоза находился в нетрезвом виде
Водитель бензовоза, который взорвался после аварии в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале
Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Политика
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Спорт
Россияне стали чемпионами мира по пляжному волейболу
В финале чемпионата в Гамбурге встретились хозяева турнира и российская пара спортсменов Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским
Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб
Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Космос
Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды
Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37
Политика
Оппозиция лидирует на выборах в Греции
Обновлено в 07:42
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Энергетика
Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет
Причин для увеличения цен на газ для украинцев нет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 15:53
Футбол
Месси ответил, почему отказался от медали Кубка Америки
Аргентинский нападающий, капитан национальной сборной Лионель Месси рассказал о том, почему не пошел на церемонию награждения, когда их команде вручали бронзовые медали Кубка Америки.
Обновлено в 03:54
Общество
Жара вернется в Москву во второй половине июля
Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:58
Технологии
Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты
Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
Гендиректор ЦСКА рассказал о целях клуба в еврокубках в новом сезоне
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы болельщиков и отметил, что команда ставит перед собой амбициозные цели на новый сезон.
Обновлено в 06:41
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку
В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Мексику не пустили 14 россиян
Обновлено в 14:57