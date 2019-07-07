Политика

Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45

Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин поздравил строителей с 45-летием БАМа

Московский Комсомолец08:57

Президент рассказал об одном из приоритетных проектов

Вести.Ru06:23

Путин поздравил строителей с 45-летием с начала создания БАМа

RT на русском07:50

Путин поздравил строителей БАМа

РБК06:45

Путин заявил о необходимости прорыва в развитии транспортной инфраструктуры

News.ru06:40

«Труд во имя России»: Путин обратился к строителям БАМа

Телеканал 360°08:01

Путин рассказал, что ждет БАМ в ближайшие годы

ТАСС06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:36, Вашингтон
Футбол

Экс-игрок «Ювентуса» не впечатлен успехами Роналду в клубе

Бывший игрок "Ювентуса" Эдгар Давидс прокомментировал игру португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянской команде, передает AS.
Обновлено в 16:23
Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Водитель взорвавшегося на Урале бензовоза находился в нетрезвом виде

Водитель бензовоза, который взорвался после аварии в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале

Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.
Обновлено в 13:32
Политика

Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси

Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика

Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Дебош Паука из «Коррозии металла» в аэропорту попал на видео

Обновлено в 15:05
Политика

Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Спорт

Россияне стали чемпионами мира по пляжному волейболу

В финале чемпионата в Гамбурге встретились хозяева турнира и российская пара спортсменов Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Муж избившей девочку жительницы Ингушетии оказался полицейским

Супруг 35-летней жительницы Ингушетии, которая арестована по подозрению в избиении малолетней племянницы, работает в правоохранительных органах, сообщил замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Мальчик из многодетной семьи запутался головой в колготках и погиб

Несчастный случай произошел дома, предположительно мальчик запутался головой в колготках.
Обновлено в 15:48
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Космос

Запуск спутника ОАЭ Falcon Eye 1 вновь отложили из-за непогоды

Компания Arianespace вновь перенесла запуск разведывательного спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1 из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома Куру во Французской Гвиане.
Обновлено в 11:37
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено в 07:42
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Энергетика

Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет

Причин для увеличения цен на газ для украинцев нет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 15:53
Футбол

Месси ответил, почему отказался от медали Кубка Америки

Аргентинский нападающий, капитан национальной сборной Лионель Месси рассказал о том, почему не пошел на церемонию награждения, когда их команде вручали бронзовые медали Кубка Америки.
Обновлено в 03:54
Общество

Жара вернется в Москву во второй половине июля

Летняя жара, как ожидается, вернется в Москву во второй половине июля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
Обновлено в 04:58
Технологии

Мошенники обманывают туляков, подделывая банковские карты

Мошенники придумали новый вид обмана: теперь помимо взлома страниц в социальных сетях и просьб выслать денег, они начали подделывать банковские карты.
Обновлено в 05:04
Политика

Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»

Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Футбол

Гендиректор ЦСКА рассказал о целях клуба в еврокубках в новом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы болельщиков и отметил, что команда ставит перед собой амбициозные цели на новый сезон.
Обновлено в 06:41
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Армия и оружие

В Донбассе украинский солдат открыл огонь по бойцам «Азова»

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения мэра

Обновлено в 15:20
Происшествия

В Уфе на улице педофил с велосипедом изнасиловал 9-летнюю девочку

В Уфе педофил на улице изнасиловал 9-летнюю школьницу. Преступление было совершено днем 6 июля в районе Курочкиной горы в Черниковке.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Мексику не пустили 14 россиян

Обновлено в 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное