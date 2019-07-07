Политика

Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45

Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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«Труд во имя России»: Путин обратился к строителям БАМа

Телеканал 360°08:01

Президент рассказал об одном из приоритетных проектов

Вести.Ru06:23

Путин поздравил строителей БАМа

РБК06:45

Путин заявил о необходимости прорыва в развитии транспортной инфраструктуры

News.ru06:40

Путин поздравил строителей с 45-летием с начала создания БАМа

RT на русском07:50

Путин рассказал, что ждет БАМ в ближайшие годы

ТАСС06:16

В честь 45-летия БАМа в Беркаките открыли новый монумент

SakhaNewsвчера в 20:59
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:05, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе

Обновлено в 07:29
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Экономика

Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков

В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено вчера в 20:56
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика

Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана

Иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.
Обновлено в 03:46
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Футбол

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Политика

Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня

До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
Обновлено в 12:55
Общество

Дожди и похолодание ждут москвичей на второй неделе июля

Дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.
Обновлено в 12:23
Футбол

Бенитес хочет видеть Рондона в «Далянь Ифан»

Новый главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес хочет пригласить в команду венесуэльского нападающего «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 11:17
Спорт

Пригода завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на Универсиаде

Россиянин Кирилл Пригода выиграл золото в плавании на 200 метров брассом на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:27
Футбол

«Крылья Советов» объявили об уходе Рабиу из-за проблем со здоровьем

Пресс-служба самарцев сообщила, что 29-летний ганец уходит из команды из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 12:08
Политика

Зеленский и Туск посетили разрушенный мост у Станицы Луганской

Обновлено в 09:39
Экономика

Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников

В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче

Обновлено в 13:35
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Появилось видео эффектного выступления Ту-22М на параде в Белоруссии

Обновлено в 08:28
Футбол

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Политика

Кудрин прокомментировал свой «дрейф в сторону Глазьева»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его "дрейфе в сторону Глазьева".
Обновлено в 06:09
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Общество

Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Политика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ

Обновлено в 14:55
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