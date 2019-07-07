Политика
Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45
Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 15:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 07:29
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Экономика
Татарстан стал четвертым в России по объему продаж новых грузовиков
В список лучших по объему рынка новых грузовых машин попали также Ханты-Мансийский АО - третье место и Татарстан, занявший четвертую строчку рейтинга.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Политика
Иран объявил о решении превысить норму обогащения урана
Иранские власти с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и приступают к обогащению урана выше уровня 3,67%.
Обновлено в 03:46
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Представители пресс-службы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии рассказали, что состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым.
Обновлено в 03:27
Футбол
Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка Африки
Сборная Мадагаскара вышла в четвертьфинал на проходящем в эти дни Кубке африканских наций.
Обновлено в 14:47
Политика
Рейтинг Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня
До рекордно высокого уровня — 59% — выросла и доля тех, кто выступает против импичмента Дональда Трампа.
Обновлено в 12:55
Общество
Дожди и похолодание ждут москвичей на второй неделе июля
Дожди с грозами в Москве прогнозируют синоптики в начале следующей недели, а температура воздуха не превысит 24 градусов тепла.
Обновлено в 12:23
Футбол
Бенитес хочет видеть Рондона в «Далянь Ифан»
Новый главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес хочет пригласить в команду венесуэльского нападающего «Вест Бромвича» Хосе Саломона Рондона, утверждает Sky Sports.
Обновлено в 11:17
Спорт
Пригода завоевал золото на дистанции 200 метров брассом на Универсиаде
Россиянин Кирилл Пригода выиграл золото в плавании на 200 метров брассом на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:27
Футбол
«Крылья Советов» объявили об уходе Рабиу из-за проблем со здоровьем
Пресс-служба самарцев сообщила, что 29-летний ганец уходит из команды из-за проблем со здоровьем.
Обновлено в 12:08
Экономика
Deutsche Bank уволит 18 тыс. сотрудников
В ходе преобразований будут уволены около 18 тыс. сотрудников, говорится в заявлении наблюдательного совета.
Обновлено в 11:34
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в товарищеском матче
Обновлено в 13:35
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Политика
Кудрин прокомментировал свой «дрейф в сторону Глазьева»
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал замечание Владимира Путина о его "дрейфе в сторону Глазьева".
Обновлено в 06:09
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.
Обновлено в 09:21
Общество
Российских младшеклассников заставили смотреть фильм ужасов
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55