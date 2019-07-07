Политика
Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45
Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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Политика
Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка
Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились
Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике
4 июля рейс из Москвы благополучно приземлился в местном аэропорту. Однако на таможенном контроле у них начались проблемы.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию
Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу
Футболисты московского «Локомотива» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче за Олимп—Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика
Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты
Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Единоборства
Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFC
Поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада) завершился на пятой секунде.
Обновлено в 04:59
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено 05 июля в 02:30
Технологии
Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge
Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено в 07:01
Авто
Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка
Обновлено в 08:00
Футбол
«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»
"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Автобус с украинцами попал в аварию в Польше
Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками
Технология антидрона блокирует сигналы управления беспилоником и перехватывает управление, что позволяет посадить БЛА на своей территории, сообщил Мишутис.
Обновлено в 04:37
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Интернет
Mozilla может стать «интернет-злодеем года»
Компанию Mozilla номинировали на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин
Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Политика
МИД Ирана опроверг перевозку нефти в Сирию задержанным танкером
Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что задержанный в Гибралтарском проливе танкер не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46