Политика

Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45

Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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Президент рассказал об одном из приоритетных проектов

Вести.Ru06:23

Путин поздравил строителей с 45-летием БАМа

RT на русском07:50

Путин поздравил строителей БАМа

РБК06:45

Путин заявил о необходимости прорыва в развитии транспортной инфраструктуры

News.ru06:40

«Труд во имя России»: Путин обратился к строителям БАМа

Телеканал 360°08:01

Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

ТК Звезда06:22

Грандиозный и всенародный проект: Путин поздравил россиян с 45-летием БАМа

РЕН ТВ06:19
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Политика

Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка

Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Позитивные прогнозы по изувеченной девочке не подтвердились

Позитивные прогнозы, которые ставили врачи семилетней Аише из Ингушетии, систематически избиваемой родственниками, не подтвердились.
Обновлено в 08:05
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Молодоженов из Краснодара задержали в аэропорту в Мексике

4 июля рейс из Москвы благополучно приземлился в местном аэропорту. Однако на таможенном контроле у них начались проблемы.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию

Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург.
Обновлено в 07:49
Хоккей

Бобровский и Панарин отдыхают на Капри после ухода из «Коламбуса»

Обновлено в 07:32
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Здоровье

В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов

Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу

Футболисты московского «Локомотива» обыграли санкт-петербургский «Зенит» в матче за Олимп—Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:10
Экономика

Названы наиболее подорожавшие в прошлом году продукты

Больше всего в 2018 году подорожали пшено, капуста и газомоторное топливо.
Обновлено в 08:02
Единоборства

Масвидаль совершил самый быстрый нокаут в истории UFC

Поединок между Хорхе Масвидалем и бывшим чемпионом Bellator и ONE Championship Беном Аскреном на турнире UFC в Лас-Вегасе (штат Невада) завершился на пятой секунде.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Космос

Полное затмение Солнца дало возможность прогнозировать активность его короны

Обновлено в 00:11
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено 05 июля в 02:30
Технологии

Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge

Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено в 07:01
Авто

Секретные функции модели Renault Logan: автоблокировка

Обновлено в 08:00
Футбол

«ПСЖ» подписал 19-летнего защитника «Аякса»

"ПСЖ" объявил о переходе из "Аякса" 19-летнего Митчела Баккера. 19-летний защитник подписал контракт на 4 года до 30 июня 2023 года.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе

Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками

Технология антидрона блокирует сигналы управления беспилоником и перехватывает управление, что позволяет посадить БЛА на своей территории, сообщил Мишутис.
Обновлено в 04:37
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Интернет

Mozilla может стать «интернет-злодеем года»

Компанию Mozilla номинировали на премию «интернет-злодей года».
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

В Донбассе три бойца ВСУ подорвались при установке мин

Три бойца ВСУ погибли при установке мин у села Кряковка.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

Обновлено в 07:55
Политика

МИД Ирана опроверг перевозку нефти в Сирию задержанным танкером

Замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что задержанный в Гибралтарском проливе танкер не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании самолетов и аэропорта Домодедово

Обновлено в 06:55
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области в ночь на воскресенье, остался жив.
Обновлено вчера в 20:46
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