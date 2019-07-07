Политика

Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45

Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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«Труд во имя России»: Путин обратился к строителям БАМа

Телеканал 360°08:01

Путин поздравил строителей с 45-летием с начала создания БАМа

RT на русском07:50

Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

ТК Звезда06:22

Путин заявил о необходимости прорыва в развитии транспортной инфраструктуры

News.ru06:40

Президент рассказал об одном из приоритетных проектов

Вести.Ru06:23

Путин поздравил строителей БАМа

РБК06:45

Грандиозный и всенародный проект: Путин поздравил россиян с 45-летием БАМа

РЕН ТВ06:19
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Армия и оружие

Минобороны Казахстана выясняет причину взрывов в Арыси

Обновлено в 10:25
Общество

Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

Зеленский заявил о стремлении создать сильные ВМС Украины

Обновлено в 05:37
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:44
Футбол

Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн

Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
Технологии

Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge

Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено в 07:01
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Наташа Королева путешествует по стране на частном самолете

Наташа Королева выступила с концертом в Архангельской области. 46-летняя певица осуществляла перелет по стране на частном джете.
Обновлено в 09:37
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Политика

Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами

Немецкое спасательное судно Alan Kurdi, которое в пятницу подобрало в Средиземном море 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы на переполненной надувной лодке, не смогло войти в порт Мальты из-за запрета местных властей.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Обновлено в 09:04
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Общество

Восстановлена история загадочного самолета в лесах под Петербургом

Обновлено в 09:26
Общество

В Гонконге возобновилась акция протеста

Обновлено в 06:20
Футбол

Погба попал в состав «МЮ» на предсезонное турне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в заявку клуба на предсезонное турне, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 06:44
Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения заметно подешевели

Следует полагать, что в других странах цены на Ryzen Threadripper второго поколения тоже пойдут вниз.
Обновлено в 06:53
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катамарана

Обновлено в 09:54
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид

Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид.
Обновлено в 08:51
Экономика

Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено вчера в 03:54
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