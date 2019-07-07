Политика
Путин поздравил строителей БАМаРБК 06:45
Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства. Видео опубликовано на сайте Кремля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:31, Вашингтон
Армия и оружие
Минобороны Казахстана выясняет причину взрывов в Арыси
Обновлено в 10:25
Общество
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Медики оценили состояние избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 08:05
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено в 09:55
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Медведчук рассказал о роли жены в его дружбе с Путиным
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о своем знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:44
Футбол
Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом в €100 млн
Экс-тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозэ Моуриньо отказался от контракта с китайским клубом, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:15
Технологии
Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge
Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено в 07:01
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Наташа Королева путешествует по стране на частном самолете
Наташа Королева выступила с концертом в Архангельской области. 46-летняя певица осуществляла перелет по стране на частном джете.
Обновлено в 09:37
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Власти Мальты отказались пустить в порт немецкое судно с мигрантами
Немецкое спасательное судно Alan Kurdi, которое в пятницу подобрало в Средиземном море 65 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы на переполненной надувной лодке, не смогло войти в порт Мальты из-за запрета местных властей.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Общество
В Гонконге возобновилась акция протеста
Обновлено в 06:20
Футбол
Погба попал в состав «МЮ» на предсезонное турне
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба попал в заявку клуба на предсезонное турне, несмотря на слухи об уходе.
Обновлено в 06:44
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen Threadripper второго поколения заметно подешевели
Следует полагать, что в других странах цены на Ryzen Threadripper второго поколения тоже пойдут вниз.
Обновлено в 06:53
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид
Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид.
Обновлено в 08:51
Экономика
Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов
Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.
Обновлено вчера в 03:54