Политика
Путин поздравил россиян с Днём РоссииRT на русском 05:58
Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан страны с Днём России.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.РИА Новости05:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Кино
Умер актер из «Санта-Барбары» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джеймс П. "Джим" МакМуллан скончался в возрасте 82 лет в своем доме в Уоффорд-Хайтс, Калифорния.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца
Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Наука
В Якутии найдена голова доисторического волка в идеальной сохранности
Голова оказалась длиной 40 сантиметров. Это значит, что десятки тысяч лет назад особи волков были гораздо массивнее.
Обновлено в 07:53
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах
Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Полиция отпустила под залог капитана судна, столкнувшегося с катером в Будапеште
64-летний гражданин Украины, управлявший судном, столкнувшимся с прогулочным катером в Будапеште, отпущен под залог.
Обновлено в 08:05
Авто
Renault Kwid бьет рекорды реализации в Индии
Презентация модели состоялась в 2015 году, которая была построена на базе CMF-A. Последний рестайлинг был презентован полгода назад.
Обновлено в 00:22
Космос
Супервспышки могут угрожать Земле
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Авто
Рынок новых автомобилей в Москве по итогам мая упал на 18%
Как отмечают эксперты агентства, падение столичного рынка происходит уже пятый месяц подряд, причем именно в мае оно оказалось наиболее сильным.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Звезда покера погибла в Москве в результате несчастного случая
Мировая звезда покера трагически погибла в Москве в ночь на 12 июня.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский встретится с президентом Германии
30 мая президент Украины Владимир Зеленский обсудил в Киеве с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом «креативные идеи», касающиеся Минских соглашений.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Обновлено в 05:37
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре» в Сочи
Обновлено в 06:59
Игры
NVIDIA показала преимущества рейтрейсинга в ролике Control
Сюжетно ролик не добавляет ничего нового, потому смотреть его стоит лишь затем, чтобы понять, как улучшится игра при использовании карт NVIDIA.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ЗВО получат комплексы РЭБ «Хибины-2»
Согласно распространенному сообщению, в авиаполк поступило более 30 комплектов нового комплекса РЭБ "Хибины-2", которые будут установлены на фронтовые бомбардировщики Су-34, стоящие на вооружении полка.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Обновлено в 08:15
Общество
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Американский генерал заявил, что ВСУ «остановили русских»
В своём интервью американский генерал заявил, что США и НАТО будут «всегда выступать против незаконной аннексии Крыма».
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Huawei отменила выпуск нового ноутбука из-за санкций США
Компании Huawei пришлось перенести запуск новой версии ноутбука Matebook на неопределенный срок, пишет The Information.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей
В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. В результате происшествия погиб один человек, ещё двое пострадали.
Обновлено вчера в 19:32
Музыка
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Авто
Владелец Lada Vesta отсудил у АвтоВАЗа 1,3 миллиона рублей
Житель Саратова подал в суд на АвтоВАЗ, чтобы разорвать договор купли-продажи на постоянно ломающийся автомобиль Lada Vesta, а также взыскать его стоимость и неустойку.
Обновлено в 01:27