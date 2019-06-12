Политика

Путин поздравил россиян с Днём РоссииRT на русском 05:58

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан страны с Днём России.
Читать в источнике
с чего всё началось

Путин поздравил жителей страны с Днем России

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.
РИА Новости05:53

Подробнее о событии

Путин поздравил россиян с Днём России

RT на русском05:58

Путин поздравил жителей страны с Днем России

РБК07:15

Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями всего общества

ТАСС06:04

Путин поздравил россиян с Днем России

Газета.Ru09:07

Путин поздравил жителей страны с Днем России

РИА Новости05:53

Путин поздравил граждан с Днём России: Отчизна неотрывна от нас

Life.ru05:49

Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями

Будущее России. Национальные проекты05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Здоровье

Минздрав не доказал безопасность электронных сигарет

Сотрудники Минздрава России не доказали безопасность электронных сигарет, поэтому настаивают на приравнивании вейпов к обычной табачной продукции.
Обновлено в 11:07
Футбол

Вратарь сборной Гильерме может поменять «Локомотив» на «Спартак»

Руководители московского "Спартака" всерьез задумались о подписании контракта с вратарем футбольной сборной России и "Локомотива" Гильерме Маринато.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными

Обновлено в 08:39
Игры

Раскрыты детали игры Cyberpunk 2077

Обновлено в 00:59
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Единоборства

Хабиб и Порье провели дуэль взглядов

После общения с журналистами российский и американский бойцы встретились лицом к лицу, проведя первую дуэль взглядов перед боем.
Обновлено в 11:17
Политика

Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

Обновлено в 10:47
Происшествия

СМИ: На марше в поддержку Голунова в Москве более 400 задержанных, одного человека избили

Полиция задержала уже более 400 человек на акции в Москве в поддержку Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Происшествия

В Севастополе спасение унесенного потоком воды ребенка попало на видео

Обновлено в 10:19
Кино

Disney анонсировала перезапуск мультсериала «Чип и Дейл»

Обновлено в 04:34
Политика

Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции

Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Технологии

WhatsApp грозит своим пользователям судами

Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Спорт

Фрум пропустит «Тур де Франс» из-за травмы

Директор велокоманды INEOS Дейв Брэйлсфорд сообщил, что четырёхкратный победитель «Тур де Франс» британец Крис Фрум не выступит в гонке 2019 года из-за травмы.
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч

Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
Политика

Москалькова сообщила о поручениях Путина по делу Голунова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова раскрыла содержание своей беседы с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 10 июня и была посвящена в том числе ситуации с задержанием журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:07
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Обновлено в 09:08
Политика

Рябков и Томпсон провели позитивную и искреннюю встречу

"Встреча прошла в позитивной тональности", — поделился Рябков своими впечатлениями с прессой по окончании консультаций с Томпсон.
Обновлено в 10:11
Общество

В России вступают в силу новые правила выезда детей за границу

С 12 июня в России вступают в силу новые правила выезда детей за рубеж.
Обновлено вчера в 02:03
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Власти США расширили санкции в отношении Ирана. Об этом 12 июня сообщается на официальном сайте министерства финансов Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Обновлено вчера в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное