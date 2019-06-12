Политика
Путин поздравил россиян с Днём РоссииRT на русском 05:58
Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан страны с Днём России.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.РИА Новости05:53
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Наука
Российский ученый планирует создать детей с отредактированным геномом
Ребриков планирует отключить ген CCR5, что делает детей неуязвимыми к ВИЧ.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
МВД: более 200 человек задержаны на несогласованной акции в Москве
В ГУ МВД по Москве сообщили, что в ходе несанкционированной акции в центре города 12 июня были задержаны более 200 человек.
Обновлено в 07:37
Политика
У Зеленского извинились за «шутку» о невозможности снизить тарифы
Представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус извинился за собственные слова о том, что глава государства не давал прямых обещаний относительно снижения тарифов.
Обновлено в 10:35
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Культура
Режиссер Театра кукол: В Минкульте пообещали разобраться в конфликте коллектива театра с новым руководством
В министерстве культуры пообещали разобраться в конфликте коллектива Московского театра кукол имени Образцова с новым руководством.
Обновлено в 10:22
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным на G20
Обновлено в 13:01
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии Зеленского
Результаты опроса социологической группы "Рейтинг" показали снижение поддержки партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" на 0,7%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:39
Общество
В России поменяются правила выезда детей за границу
В России меняются правила выезда детей за границу.
Обновлено вчера в 05:39
Экономика
Dassault Systemes приобретает Medidata за $5,8 млрд
Французский разработчик программного обеспечения Dassault Systemes объявил в среду о покупке американской компании Medidata.
Обновлено в 09:00
Финансы
Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Названы полезные свойства арбуза
Учёными названы полезные свойства арбуза, которых оказалось достаточно много.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о приближении к Донецку
Обновлено в 12:55
Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района
Обновлено 10 июня в 12:28
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин
День России станет государственным праздником на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал глава ДНР Денис Пушилин, обращаясь со сцены к жителям республики во время празднования.
Обновлено в 12:31
Политика
Абэ в ходе визита в Иран проведет переговоры с Хаменеи и Роухани
Обновлено 10 июня в 22:07
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Самарской области у железнодорожной станции загорелся лес
В Самарской области около железнодорожной станции Курумоч загорелся лес на площади 5 га. На место происшествия направлен пожарный поезд.
Обновлено в 11:19
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Опубликованы качественные изображения Xiaomi Mi Band 4
Обновлено 10 июня в 16:45
Происшествия
Znak.com нашел понятых из дела Голунова
Издание Znak.com сообщило, что журналистам удалось установить личности и адреса проживания либо регистрации двух граждан, которые привлекались в качестве понятых при обыске у журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 09:14
Здоровье
Названы «безобидные» привычки, которые могут вызвать рак
Самым вредным веществом в переработанных мясных продуктах считается нитрат натрия – ученые связывают с ним в четыре раза более высокий риск возникновения рака желудочно-кишечного тракта.
Обновлено в 09:10
Хоккей
Капитан «Бостона» Здено Хара может выиграть Кубок Стэнли в 42 года
В преддверии седьмого матча финала между "Бостоном" и "Сент-Луисом" вспоминаем всех игроков ХХІ века, которые играли в плей-офф в этом возрасте и стали чемпионами, а в начале расскажем о человеке, который может пополнить этот список.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50