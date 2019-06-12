Путин поздравил россиян с Днём РоссииRT на русском 05:58

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных премий в Кремле поздравил граждан страны с Днём России.

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