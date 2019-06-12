Политика
Путин поздравил россиян с Днем РоссииГазета.Ru 09:07
Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле поздравил жителей страны с Днем России.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.РИА Новости05:53
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Происшествия
Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом
В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Общество
Письма Альберта Эйнштейна выставили на торги
В Нью-Йорке на торги выставили письма Альберта Эйнштейна, передает RT.
Обновлено в 13:31
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Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
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На прием к Путину в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»
На церемонию вручения госнаград в Кремле пришла девушка в футболке в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 11:32
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Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
Обновлено в 14:14
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Названы четыре «невредные» привычки, которые могут вызвать рак
Эксперты считают, что употребление чая и блюд, температура которых выше 60 градусов, увеличивает риск заболевания раком пищевода и полости рта.
Обновлено в 06:57
Политика
В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта
Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Задержанный на марше в Москве американец рассказал, что пришёл поддержать Голунова
Луис Маринелли пояснил «Говорит Москва», что пришёл «наблюдать» за мероприятием.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей жизни и детях
Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Лесной пожар в Самарской области локализован
Спасателям удалось локализовать лесной пожар около железнодорожной станции Курумоч в Самарской области.
Обновлено в 14:37
Происшествия
На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков
Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Игры
The Witcher 3 выйдет на Nintendo Switch
Обновлено вчера в 20:19
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15
Общество
В Петербурге в День России прошел грандиозный фестиваль цветов
Сегодня, 12 июня, в День России в Петербурге проходит фестиваль цветов. Яркие и красочные колонны прошли парадом по Невскому проспекту.
Обновлено в 07:24
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнять
Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Президент побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
В День России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Большом Кремлевском сквере.
Обновлено в 09:32
Кино
Валерия Гай Германика привезла на «Кинотавр» свой новый фильм
Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Бари Алибасову пока не сообщили о пропаже кота
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Петербурге полиция провела очередной рейд на Думской
Как стало известно в среду, 12 июня, ночью в Петербурге полиция провела очередной рейд по Думской улице и улице Ломоносова.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода
Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.
Обновлено в 13:06
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Энергетика
Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕС
Российский «Газпром» готов продавать Украине природный газ по прямым контрактам на 25% дешевле, чем сегодня «Нафтогаз Украины» закупает в Европе.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено в 11:39
Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричества
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03