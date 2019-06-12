Политика

Путин поздравил россиян с Днем РоссииНародные новости 06:25

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от народа и его стремления развивать страну. Праздник отмечается в среду, 12 июня.
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с чего всё началось

Путин поздравил жителей страны с Днем России

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.
РИА Новости05:53

Подробнее о событии

Президент пообещал делать все для процветания России

Вести.Ru13:29

Путин поздравил россиян с Днём России

RT на русском05:58

Путин поздравил жителей страны с Днем России

РБК07:15

Путин: решить задачи развития России можно только общими усилиями всего общества

ТАСС06:04

Путин поздравил россиян с Днем России

Газета.Ru09:07

Путин поздравил жителей страны с Днем России

РИА Новости05:53

Путин: Решить задачи развития России можно только общими усилиями общества

РЕН ТВ05:44
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:32, Ашберн
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому

Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Подростка госпитализировали после задержания на акции в Москве

Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М

«ПРС-1М —настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отметил автор статьи.
Обновлено в 11:26
Футбол

Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
Обновлено в 15:44
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Политика

Додон заявил о планах молдавской Демпартии физически устранить его

Демпартия стремится любой ценой сохранить власть. А для этого демократам нужно устранить президента.
Обновлено в 14:34
Космос

Луна Сатурна Мимас работает в роли снегоочистителя в кольцах планеты

Мимас, возможно, приблизился к Сатурну в недавнем прошлом, сделав Луну своего рода отдаленным снегоочистителем, который расширил первоначальный разрыв, придав ему ширину 4500 км, которую он имеет сегодня.
Обновлено вчера в 14:43
Кино

Скончался американский актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Обновлено в 03:23
Политика

Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Политика

Вопрос закрыт: Эрдоган о закупке Турцией С-400

Турция уже закупила зенитные ракетные системы С-400 Президент Турции Тайип Эрдоган в среду объявил вопрос о закупке зенитных ракетных систем С-400 закрытым.
Обновлено в 14:57
Авто

Названы 10 автомобилей с пробегом, которые сильно теряют в цене

Ранее "Авторамблер" публиковал список автомобилей, которые в меньшей степени теряют в цене спустя три года после покупки.
Обновлено в 05:31
Происшествия

После стрельбы во Владикавказе возбудили уголовные дела

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы во Владикавказе, сообщила журналистам пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Обновлено в 16:04
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Наука

В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тысяч лет

В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено в 16:10
Политика

США и Польша договорились о поставке 2 млрд СПГ на $8 млрд

Польша купит у США дополнительно 2 млрд кубометров сжиженного природного газа почти на $8 млрд.
Обновлено в 15:19
Общество

В Петербурге 500 военных музыкантов исполнили «Полет шмеля»

Все вместе на Дворцовой площади военные оркестры исполнят знаменитое произведение "Полет шмеля". Будут задействованы 500 музыкантов.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено в 07:35
Общество

Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Обновлено в 16:03
Футбол

Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

Обновлено в 14:22
Политика

Неизвестные взломали аккаунт Медведева в Twitter

Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Обновлено в 10:19
Политика

Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле

Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.
Обновлено в 10:52
Политика

Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной

«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Сестрорецке начался крупный пожар

В Курортном районе Санкт-Петербурга вечером в среду начался пожар.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Почти вся Абхазия осталась без электричества

Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.
Обновлено в 14:03
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