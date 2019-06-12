Политика
Путин поздравил россиян с Днем РоссииНародные новости 06:25
Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от народа и его стремления развивать страну. Праздник отмечается в среду, 12 июня.
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с чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём России, подчеркнув, что Отчизна неотрывна от граждан и их стремления развивать страну. День России отмечается 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников.РИА Новости05:53
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
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Авто
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В 2017-м на берегу реки Тирехтях — в том же районе, где сейчас нашли голову волка — обнаружили останки другого детеныша пещерного льва, чей возраст оценили в 50 тысяч лет.
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Общество
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Состояние Алибасова остается тяжелым
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Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»
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Неизвестные взломали страницу премьер-министра России Дмитрия Медведева в Twitter. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.
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Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.
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«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
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Происшествия
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Почти вся Абхазия осталась без электричества
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