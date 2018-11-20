Политика
Путин поздравил работников ФНС с их профессиональным праздником
Путин поздравил работников ФНС с их профессиональным праздникомНародные новостивчера в 14:57
Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Федеральной налоговой службы. По словам президента, сотрудники ФНС занимаются важнейшей работой государства, наполняя бюджет.
Народные новостивчера в 14:57
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Политика
Лондон приветствовал избрание Ким Чон Яна главой Интерпола
Министр внутренних дел Великобритания Саджид Джавид приветствовал избрание новым главой Международной организации уголовной полиции (Интерпол) южнокорейца Ким Чон Яна, который до этого был исполняющим обязанности президента организации.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар с применением фосфора в Сирии
Мирные жители погибли в сирийском городе Хаджин (провинция Дейр-эз-Зор) в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 05:19
Политика
Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по "проседающему" Крымскому мосту, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:07
Политика
2019-2020 годы станут перекрёстными годами России и Молдавии
В рамках мероприятий по укреплению отношений между Россией и Молдавией 2019 и 2020 годы будут объявлены годом Молдавии и России и годом России в Молдавии соответственно.
Обновлено в 05:18
Политика
В ДНР заявили о попытке СБУ устроить диверсию на выборах 11 ноября
Украинские спецслужбы пытались устроить диверсию, чтобы сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.
Обновлено в 05:09
Политика
Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник принес присягу и вступил в должность главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Обновлено в 05:07
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США
Новые санкции США, введенные против российских компаний и граждан из-за поставок нефти в Сирию, выглядят как заявление о поддержке террористов, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Минобороны продлит сроки службы ракет «Сатана» и «Тополь-М»
Обновлено в 05:06
Политика
Глава МИД Турции назвал покупку ЗРК С-400 решенным делом
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал покупку российских ЗРК С-400 "решенным делом", передает агентство Рейтер.
Обновлено в 05:18
Политика
Арестованный Киевом из-за российских санкций сухогруз покинул Украину
Обновлено в 04:49
Политика
Трамп решил не наказывать Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Президент США Дональд Трамп допустил, что саудовский принц Салман мог знать об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, а мог и не знать.
Обновлено в 04:34
Политика
The American Conservative: надменное высокомерие толкает к гибели США
Долговой и военные вопросы толкают США к гибели, причем речь может идти о грядущем кризисе не только для страны, но и для всего мира.
Обновлено в 04:59
Политика
Лавров заверил Лукашенко, что МИД будут способствовать решению споров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что внешнеполитические ведомства двух стран будут всячески способствовать решению проблемных вопросов российско-белорусских отношений.
Обновлено в 05:21
Политика
Постпредство РФ прокомментировало идею отменить право вето в СБ ООН
Россия готова обсуждать любые разумные предложения по реформированию Совбеза ООН, но только не право вето, заявил представитель российского постпредства Алексей Богуславский.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Британия намерена послать на Украину инструкторов и военный корабль
Обновлено в 05:05