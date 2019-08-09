Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Политика Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.

Культура Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Футбол «Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Здоровье Названы последствия ежедневного употребления кофе Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе, пишет Медикфорум.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Технологии Эксперт физик-ядерщик о ЧП в Архангельске: угрозы для населения не может быть Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук и профессор Георгий Тихомиров высказался о ЧП в Архангельске.

Интернет Нейросеть научили создавать аниме-персонажей из селфи Группа южнокорейских исследователей из NCSoft предложила метод преобразования простого селфи в персонажа аниме Как отмечается, новый метод «U-GAT-IT» дает визуально лучшие результаты по сравнению с другими.

Происшествия Сотрудники следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку Гончаров отметил, что его сотрудника уже осудили после задержания 27 июля на Трубной площади по административной статье, а теперь вменяют участие в массовых беспорядках.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.