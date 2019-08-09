Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрамNews.ru 02:45
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
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Мусульмане Нижневартовска торжественным богослужением отметят Курбан-байрам
Накануне.Ru09 августа в 04:25
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
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Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
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Путин, Меркель и Макрон проигнорировали обращение Зеленского
Лидеры Франции, Германии и России проигнорировали обращение президента Украины Владимира Зеленского о проведении экстренной встречи в нормандском формате.
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Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
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Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Лекима»
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Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
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Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
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«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Эксперты рассказали о позитивных и негативных последствиях ежедневного употребления кофе, пишет Медикфорум.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
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Юрий Семин: «„Локомотив“ и „Урал“ хорошо знают друг друга»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ против «Урала».
Обновлено в 09:24
Технологии
Эксперт физик-ядерщик о ЧП в Архангельске: угрозы для населения не может быть
Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук и профессор Георгий Тихомиров высказался о ЧП в Архангельске.
Обновлено в 07:31
Интернет
Нейросеть научили создавать аниме-персонажей из селфи
Группа южнокорейских исследователей из NCSoft предложила метод преобразования простого селфи в персонажа аниме Как отмечается, новый метод «U-GAT-IT» дает визуально лучшие результаты по сравнению с другими.
Обновлено 09 августа в 09:41
Происшествия
Сотрудники следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку
Гончаров отметил, что его сотрудника уже осудили после задержания 27 июля на Трубной площади по административной статье, а теперь вменяют участие в массовых беспорядках.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при столкновениях на Храмовой горе
На Храмовой горе в Иерусалиме сегодня, 11 августа, произошли столкновения между мусульманами и силами израильской полиции.
Обновлено в 05:21
Экономика
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
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Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
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Культура
Мейвезер пошутил над 50 Cent. Когда-то рэпер сам троллил бойца
Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер в своем Instagram пошутил над динамикой продаж альбомов рэпера 50 Cent.
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