Религия
Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрамКомсомольская правда 03:25
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Мусульмане Нижневартовска торжественным богослужением отметят Курбан-байрам
Накануне.Ru09 августа в 04:25
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 05:18, Вашингтон
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Обновлено в 04:55
Футбол
Игрок ЦСКА Шарлия: «„Сочи“ выглядят лучше, чем „Спартак“»
Могу сказать, что "Сочи" выглядели лучше соперника. Мы ожидаем очень непростой игры и готовы отдать все силы для победы.
Обновлено в 03:38
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Общество
Причиной смерти Аллы Вербер стал менингококковый сепсис
Команда фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ Аллы Вербер, которая умерла 6 августа 2019 года, назвала причину ее смерти.
Обновлено вчера в 05:29
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались
Американская певица и актриса Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт расстались менее чем через год после свадьбы.
Обновлено в 03:35
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАД сняли на видео
В Сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на 40-м километре МКАД.
Обновлено в 02:04
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Культура
«Семнадцать мгновений весны» длятся 46 лет
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС и НАТО
Украина не имеет шансов войти ни в Евросоюз, ни в НАТО, причиной тому как внутренние проблемы страны, так и политика ЕС и Североатлантического альянса в целом, заявил немецкий политолог Александр Рар.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28
Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Культура
Теодору Курентзису нашли новое помещение в Санкт-Петербурге в историческом особняке
Особняк был построен в 1914 году, в годы Второй мировой войны в нем размещалось блокадное радио, которое ни на один день не остановило свое вещание.
Обновлено в 02:47
Общество
Немецкий канатоходец установил в Перми мировой рекорд
Новый мировой рекорд установил в Перми канатоходец из Германии.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Из психбольницы под Волгоградом сбежали убийца и грабитель
Волгоградская полиция ищет двух заключенных 30 и 31 года, сбежавших из областной психиатрической больницы N1.
Обновлено в 03:50
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Цитаты из писем опубликовал в Facebook советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев.
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Елизавета II разочарована работой политиков Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II разочарована работой политиков Соединённого королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях выхода из Brexit.
Обновлено в 04:40
Экономика
Подмосковный дворник задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 22:20
Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 04:48
Происшествия
Число пострадавших при взрывах под Ачинском достигло 31
Медицинскую помощь оказали 17 пострадавшим после повторных взрывов на военном складе под городом Ачинск в Красноярском крае, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Обновлено в 03:21
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом людей с ожирением
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Стали известны доходы Ивлеевой и Дудя на YouTube
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Власти Москвы назвали главные строительные проекты города
Столичные власти рассказали о главных строительных проектах города, работа над которыми находится в активной фазе.
Обновлено в 04:02