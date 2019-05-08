Путин опять не поздравил президента Украины с Днем ПобедыLenta.ru 05:47

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 8 мая.

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем Победы

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