Политика

Путин опять не поздравил президента Украины с Днем ПобедыLenta.ru 05:47

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 8 мая.
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Россия отмечает День Победы

Вести.Ru17:19

Медведев поздравил глав правительств стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии с Днем Победы

ТАСС06:08

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Life.ru05:59

Путин поздравил народы бывших республик СССР с Днем Победы

Телеканал 360°05:43

Путин не стал поздравлять лидеров Украины и Грузии с Днем Победы

Московский Комсомолец05:16

Путин поздравил украинцев с Днем Победы

РБК05:43

Путин поздравил украинцев с Днём Победы

Говорит Москва06:20
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Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Испанский художник посвятил картину российским военным в Сирии

Обновлено в 12:25
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Наука

Изменение климата на Земле ускорило распространение банановой болезни

Обновлено вчера в 02:17
Футбол

Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО

Обновлено в 11:14
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри

Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

Обновлено в 08:28
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено в 15:08
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

5-летняя дочь Асмус и Харламова завела собственный Instagram

На своей странице Харламов удивил подписчиков новостью, что юная Анастасия решила завести собственный аккаунт.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь

Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Футбол

Лукас Моура – о победном хет-трике: Лучший момент в моей карьере

Обновлено в 17:55
Игры

В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint

Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Футбол

Почеттино: все игроки «Тоттенхэма» — герои, но Моура был супергероем

Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес

Ксению Собчак застукали с сигаретой

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Sukhoi Superjet не смог вылететь из Ростова из-за поломки

Обновлено в 05:28
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Наука

В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком

Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено вчера в 03:20
Общество

Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо

Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено в 13:36
Политика

Мерзликин незаконно пересек границу Украины

Обновлено в 01:43
Здоровье

Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов

В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29
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