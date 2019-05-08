Политика
Путин опять не поздравил президента Украины с Днем ПобедыLenta.ru 05:47
Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 8 мая.
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Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено в 16:59
Наука
Изменение климата на Земле ускорило распространение банановой болезни
Обновлено вчера в 02:17
Футбол
Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО
Обновлено в 11:14
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено в 08:30
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Более четверти опрошенных - 26 процентов - назвали фильм «В бой идут одни старики» Леонида Быкова своей любимой картиной о Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
Обновлено в 08:28
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено в 15:08
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Асмус и Харламова завела собственный Instagram
На своей странице Харламов удивил подписчиков новостью, что юная Анастасия решила завести собственный аккаунт.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Игры
В сеть утекло изображение коллекционного издания Ghost Recon: Breakpoint
Ubisoft как всегда не может сдержать "утечек": официальный анонс новой игры из серии Ghost Recon состоится только завтра, но в сеть уже попало изображение с его коллекционным изданием.
Обновлено в 13:00
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Культура
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Наука
В Тихом океане нашли бактерии, дышащие мышьяком
Американские ученые обнаружили вид, который способен дышать мышьяком. Ранее считалось, что это смертельный яд для всех обитателей Земли.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Глава минздрава Норвегии разрешила гражданам пить, курить и есть мясо
Назначенная несколько дней назад министром здравоохранения Норвегии популярная женщина-политик Сильви Листхёуг высказалась за право выбора граждан самим принимать решение об употреблении в пищу мяса, а также насчет алкоголя и курения.
Обновлено в 16:50
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено в 13:36
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Здоровье
Главврача саратовской больницы уволили за «свинарник» в палате для ветеранов
В ведомстве напомнили, что 6 и 7 мая в социальных сетях и ряде СМИ неоднократно публиковалась информация о палате для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, состояние которой вызвало возмущение у родственников пациентов.
Обновлено в 09:29