Путин поздравил фигуристку Загитову с победой на ЧМТК Звезда 15:43

с чего всё началось

Президент отметил, что россиянка откатала программу «на одном дыхании». Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянку Алину Заагитову, одержавшей победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Телеграмма с поздравлением российского лидера опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил фигуристку Загитову с победой на ЧМ

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