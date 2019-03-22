Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мираРБК 13:16

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в Японии, сообщается на сайте Кремля.

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

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Общество СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.

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Политика Шнуров на слушаниях в Госдуме предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

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Кино «Ленфильм» снимет фильм о ВОВ с участием Шнурова Известно, что на тарелке будут написаны имена актеров, продюсера и режиссера, а также название фильма – «Этаж» («Золотые сердца»), передает издание «Фонтанка».

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Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Происшествия Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.

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Здоровье Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.

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Футбол Футболисты молодежной сборной России обыграли шведских сверстников Молодежная сборная России по футболу провела в испанской Марбелье товарищеский матч со сверстниками из Швеции.

Шоу-бизнес Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

Культура Музей Эрарта пошутил по поводу дефиле в стрингах в Третьяковке В Эрарте выразили поддержку коллегам из Третьяковки, «которую недавно посетил персонаж в алых стрингах».