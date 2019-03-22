Спорт
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мираRambler News Service вчера в 12:42
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в Японии, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:16
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Происшествия
В Колумбии женщина скончалась после 5-часового секс-марафона
Трагический финал оборвал ночь любви 32-летней жительницы Колумбии в городе Кали в Колумбии.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено вчера в 07:10
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
Обновлено вчера в 15:25
Баскетбол
61 очко Хардена принесло «Хьюстону» победу над «Сан-Антонио»
"Хьюстон" на своем паркете переиграл "Сан-Антонио" в матче регулярного чемпионата НБА (111:105). "Спэрс" потерпел второе поражение кряду.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Путешествия
Названы страны, при поездке в которые туристы предпочитают покупать страховку
Эксперты назвали страны, при поездке в которые российские туристы предпочитают покупать страховку.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Происшествия
ФСБ проводит обыски в рамках дела о хищениях при гособоронзаказе
В настоящее время возбуждено уголовное дело «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа, сообщает ФСБ РФ.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию
Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Здоровье
Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей
Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".
Обновлено вчера в 05:18
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Политика
Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21
В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
Обновлено вчера в 12:14
Политика
В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских
Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил ввести штраф за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.
Обновлено вчера в 10:21
Авто
Ford F-150 ударно выступил на краш-тестах пикапов
Обновлено вчера в 07:01
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено 21 марта в 20:24
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Обновлено 21 марта в 07:24
Энергетика
На Украине раскрыли цены на европейский газ
Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Обновлено вчера в 18:41
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче
Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю
Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».
Обновлено вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко
Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено вчера в 05:42
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено вчера в 13:59
Авто
Составлен ТОП-5 самых дешевых универсалов в РФ
Самым доступным «сараем» в России является Lada Granta в кузове универсал.
Обновлено вчера в 04:21
Происшествия
Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет
Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено вчера в 09:50
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10