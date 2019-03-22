Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мираRambler News Service вчера в 12:42

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в Японии, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

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Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Происшествия В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Происшествия ФСБ проводит обыски в рамках дела о хищениях при гособоронзаказе В настоящее время возбуждено уголовное дело «по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета», которые были выделены в рамках реализации гособоронзаказа, сообщает ФСБ РФ.

Футбол Молодежная сборная России в контрольном матче обыграла Швецию Добавим, что следующий матч в рамках тренировочного сбора в Испании сборная России проведет 25 марта с Норвегией.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Здоровье Детские медучреждения Крыма в 2019 году получат оборудование на сумму 141,5 млн рублей Детские поликлиники и поликлинические отделения в Крыму дооснастят в 2019 году современным оборудованием общей стоимостью 141,453 млн рублей для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Политика Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла МС-21 В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

Политика В МВД предложили штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил ввести штраф за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников.

Политика В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.

Энергетика На Украине раскрыли цены на европейский газ Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Миннесоте» в домашнем матче Обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" принимал "Миннесоту Уайлд" и проиграл 1:2. Столичный клуб неожиданно уступил дома "Миннесоте", пока не проходящей в зону плей-офф.

Политика Макрон призвал Европу пробудиться и противостоять США и Китаю Выступая в Брюсселе на мероприятии, которое было посвящено в том числе развитию коммуникационных систем (стандартам связи 5G) Эммануэль Макрон заявил, что «пришло время противостоять Соединённым Штатам Америки и Китаю».

Шоу-бизнес Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.

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Происшествия Отправленный под домашний арест москвич пропил надетый на него браслет Житель Зеленограда продал электронный браслет, который надели на него после избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.