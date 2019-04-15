Путин поздравил Пугачёву с юбилеемRT на русском 02:33

И конечно, особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену. И для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу.

Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.

Политика Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Происшествия Лондонцу предъявили обвинения из-за видео с сожжением макета Grenfell Tower Обвинения в распространении скандального видео о пожаре в жилом высотном доме Grenfell Tower предъявлены 46-летнему жителю Лондона Полу Буссетти.

Политика Зеленский ждет Порошенко только 19 апреля Предложение встретиться на "Олимпийском" 19 апреля - в последнюю пятницу перед днем голосования, как и предполагает закон, - Зеленский озвучил еще 3 апреля, и Порошенко этот вызов принял.

Происшествия Автобус с детьми перевернулся под Тулой Под Тулой экскурсионный автобус съехал в кювет и перевернулся, в нем было 39 детей.

Общество Адвокат сообщил об отказе суда в иске Жириновского против редактора FT Останкинский районный суд Москвы отказал лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому в удовлетворении иска против бывшего главы московского бюро Financial Times Чарльза Кловера.

Происшествия Жители Казани вызвали МЧС, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение Жители Казани в воскресенье вызывали спасателей из-за вибраций в домах, которые они приняли за землетрясение, сообщили РИА Новости в республиканском ГУ МЧС.

Политика В МИД России назвали санкции раздражителем кризиса в Совете Европы Санкции против российской делегации в Парламентской ассамблее являются раздражителем кризиса в Совете Европы.

Экономика Стоимость спутниковой системы «Эфир» превысила 500 млрд рублей Представитель «Роскосмоса» рассказал РБК, что в третьем квартале 2018 года была уточнена стоимость проекта глобальной спутниковой системы «Эфир».

Политика Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал действующего лидера страны Петра Порошенко заняться выполнением своих прямых обязанностей, а не бегать по телеканалам.

Экономика Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

Политика Бывший завод Порошенко отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ Завод, принадлежавший украинскому лидеру Петру Порошенко, превратится в базу для ремонта кораблей Черноморского флота.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Интернет-пользователи начали жаловаться в МВД и Роскомнадзор на новый вид мошенничества, который связан с "беспроигрышными лотереями" и опросами за вознаграждение.

Происшествия На российском аэродроме нашли мертвым солдата-срочника Тело солдата срочной службы войсковой части 81819 нашли с огнестрельным ранением на военном аэродроме, расположенном недалеко от Липецка.

Политика Путин увеличил число мигалок для машин Службы внешней разведки Президент Владимир Путин подписал указ, который увеличивает число автомобилей со спецсигналами в Службе внешней разведки (СВР).

Общество Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

Здоровье Житель Бурятии 27 лет прожил с металлическими болтами в челюсти С необычными имплантатами пациент прожил 27 лет и только на днях решился их удалить.

Происшествия В Италии мошенники покалечили более 50 человек ради страховок "Преступная группировка выделялась особой жестокостью своих участников, которые ради переломов, на долгое время приводивших к костылям и инвалидным колясками, бросали на конечности жертв тяжелые чугунные диски вроде тех, что используются в спортивных залах", - говорится в сообщении государственной полиции.

Происшествия В Нижнем Новгороде осуждены родители, заморившие сына голодом В Нижнем Новгороде суд приговорил к длительным срокам заключения родителей, которые заморили голодом своего малолетнего ребенка.

Шоу-бизнес Сергей Зверев раскрыл Андрею Малахову тайну рождения своего сына Зверев впервые расскажет о том, как 23 года назад взял больного ребёнка из провинциального детского дома.

Происшествия В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Политика Лукашенко назвал «никуда не годным» решение конфликта в Донбассе В середине января Лукашенко призвал закончить конфликт в Донбассе и назвал его «недоразумением».