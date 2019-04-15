Музыка

Путин поздравил Пугачёву с юбилеемRT на русском 02:33

Российский лидер Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачёву с юбилеем, отметив талант артистки и её личный вклад в развитие музыкального искусства.
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Владимир Путин
И конечно, особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену. И для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу.
— Владимир ПутинТАСС 02:28

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Эталон профессионализма: Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Вести.Ru02:48

Путин поздравил Пугачёву с юбилеем

RT на русском02:33

Президент Путин поздравил с юбилеем певицу народную артистку Аллу Пугачёву

Эхо Москвы02:32

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

РБК02:31

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

ТАСС02:28

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

РИА Новости02:24

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Говорит Москва02:45
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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