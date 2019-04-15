Музыка
Путин поздравил Пугачеву с юбилеемРИА Новости 02:24
Президент России Владимир Путин поздравил советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, отметив ее талант и личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, сообщила пресс-служба Кремля. Пугачева в понедельник отмечает 70-летие.
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И конечно, особо отмечу ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым вы открыли дорогу на большую сцену. И для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Политика
Савченко назвала выступление Порошенко на стадионе «смешным»
Обновлено в 04:07
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Экономика
Петербург закупит новые трамваи с низким полом и Wi-Fi
Трехсекционные трамваи с низким уровнем пола и оборудованием для раздачи интернета по Wi-Fi закупит СПб ГУП «Горэлектротранс» для качественного обслуживания пассажиров трамвайной сети Петербурга.
Обновлено в 03:53
Космос
Опубликовано видео полета самого большого в мире самолета
В Сети появилось видео первого полета самого большого на сегодняшний день самолета в мире.
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Жена Новосельцева обиделась на фанатов ФК Ростов
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
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В этом году звание самой красивой девушки нашей страны получила 20-летняя студентка из города Азова Ростовской области Алина Санько.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Volkswagen презентовал в Шанхае «убийцу» BMW X4
Китайские автоэксперты посчитали, что данный транспорт займет место на ступень выше Volkswagen Tayron, а более низкая стоимость уже характеризует его как конкурента для автомобиля другого немецкого производителя BMW X4.
Обновлено в 01:33
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии", фигуранты по делу которой обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:10
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено 13 апреля в 11:23
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от выстрела из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.
Обновлено в 01:30
Политика
Россия содействует Венесуэле в расследовании атак на энергообъекты
Россия совместно с Венесуэлой расследует атаки на энергетические объекты страны, заявил заместитель главы МИД Олег Сыромолотов.
Обновлено в 04:25
Общество
Количество китайцев, путешествующих по своей стране, утроилось
О троекратном увеличении числа путешествующих по Китаю граждан КНР за десять лет заявили в Госстате.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Петербурге на судоремонтном заводе произошел пожар
В Петербурге на территории судоремонтного завода на Канонерском острове ранним утром произошел пожар.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне днём, 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Пугачевой
Гостелерадиофонд России опубликовал видеоклип на песню "Айсберг" Аллы Пугачевой. Видео выложено в YouTube и на странице в Facebook.
Обновлено в 04:19
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Футбол
Матич и Санчес отправятся с «МЮ» на матч против «Барселоны»
«МЮ» проиграл в первом матче против «Барселоны» 0:1, ответная встреча состоится 16 апреля.
Обновлено в 02:32
Авто
Составлен топ-10 самых популярных кроссоверов с пробегом
Аналитики агентства "Автостат" выяснили, что объём кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 1 квартале составил 263,8 тыс. единиц, что на 6% больше к аналогичному периоду прошлого года.
Обновлено в 04:02
Финансы
Банки обяжут объяснять застройщикам отказ в заемных деньгах
Министр отметил, что в настоящее время застройщики часто жалуются на отсутствие ясности с тем, в течение какого срока банк должен рассмотреть заявку на выделение проектного финансирования и дать на нее мотивированный ответ.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Названа причина, почему С-400 не выстрелил в Сирии
Президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов, в своём интервью «Царьград», назвал ключевую причину того, почему Россия не использует свои комплексы С-400 для поражения израильских ракет и самолётов.
Обновлено в 01:54
Экономика
НЛМК снизил производство стали в 1 квартале на 3%
В 1 квартале 2019 года НЛМК снизил производство стали на 4% кв/кв до 4,2 млн т в связи с проведением ремонтов на российских площадках Группы и сезонными факторами.
Обновлено в 04:09
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Кино
В сети появился трейлер второго сезона «Большой маленькой лжи»
Обновлено в 02:41
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
В Кемерове эвакуировали десять зданий из-за сообщений о бомбах
Десять организаций Кемерова, включая медицинские учреждения, получили в понедельник анонимные сообщения о якобы заложенных в их зданиях бомбах.
Обновлено в 04:41