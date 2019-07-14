с чего всё началось

Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.

Футбол «Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.

Армия и оружие Минобороны подтвердило поставку С-400 в Турцию «В рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки осталась без электроснабжения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Происшествия На Волге теплоход столкнулся с яхтой Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Политика На Украине предупредили о массовых задержаниях Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Авто Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.

Спорт Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.

Политика В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Шоу-бизнес «Лодку сильно раскачивало»: Мартиросян попал под сильный ливень в Венеции Нашу лодку сильно раскачивало на волнах Гранд Канала, и дождь бил в окна, заливая все вокруг.

Футбол Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“, чтобы выкладываться на 100 процентов» Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что в ближайшее время планирует присоединиться к команде для подготовки к началу сезона.

Путешествия Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.

Здоровье Судьбы других зависят от нас! Как донорство крови спасает жизни в России Современные врачи утверждают, в ряде случаев переливание крови это срочная мера, применение которой невозможно предвидеть, в России такая процедура оказывает помощь и спасает людские жизни каждый день вот уже более 100 лет.

Общество Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Шоу-бизнес Беременная невеста Тимати с трудом передвигается Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.

Происшествия Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.

Общество В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.