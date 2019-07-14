Политика
Путин поздравил Макрона с Днём взятия БастилииRT на русском 03:41
Президент России Владимир Путин направил лидеру Франции Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой поздравил его с Днём взятия Бастилии.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — цитирует послание Путина сайт Кремля.RT на русском03:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Футбол
«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени
В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В Сети показали бронированный УАЗ Хантер за 3 млн рублей
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Минобороны подтвердило поставку С-400 в Турцию
«В рамках исполнения контрактных обязательств, самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России осуществлена очередная поставка в Турцию имущества из состава зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400», — говорится в сообщении.
Обновлено в 06:50
Теннис
Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера
Обновлено 12 июля в 16:37
Армия и оружие
Часть Горловки в ДНР осталась без света после минометного обстрела ВСУ
Часть подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки осталась без электроснабжения в результате минометного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия
На Волге теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой» столкнулся с прогулочной яхтой «Потудань» в Ярославской области.
Обновлено в 05:00
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
В Нью-Йорке без электричества остались более 45 тысяч абонентов
Обновлено вчера в 21:26
Политика
На Украине предупредили о массовых задержаниях
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Индонезии
Обновлено в 05:48
Футбол
«Ростов» начал сезон с победы над «Оренбургом»
"Ростов" одержал победу над "Оренбургом" в стартовом туре РПЛ.
Обновлено вчера в 16:23
Авто
Составлен топ-5 купе с самыми практичными задними сиденьями
Купе с ретро-стилем не только гармонично выглядит, но и обладает хорошим салоном с задним диваном размером 94/124,5/79,8 см. В движение модель приводится 2,0-литровым наддувным двигателем с отдачей 174 л.с. Замыкает рейтинг консервативные AUDI A5 и её спортивные версии S5 и RS 5. Данное семейство имеет весьма просторный салон для своего сегмента, в котором могут расположиться четыре пассажира.
Обновлено в 04:30
Спорт
Вязович досрочно завершил выступление на «Шелковом пути» после аварии
Лидер ралли-марафона "Шелковый путь" в зачете грузовиков белорус Сергей Вязович из команды "МАЗ-СПОРТавто" досрочно завершил гонку после аварии.
Обновлено в 05:26
Политика
В Чернобыльской зоне нашли опасный радиоактивный объект
Радиоактивные остатки грузовика обнаружены в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья людей.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
«Лодку сильно раскачивало»: Мартиросян попал под сильный ливень в Венеции
Нашу лодку сильно раскачивало на волнах Гранд Канала, и дождь бил в окна, заливая все вокруг.
Обновлено в 06:22
Футбол
Неймар: «Возвращаюсь в „ПСЖ“, чтобы выкладываться на 100 процентов»
Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что в ближайшее время планирует присоединиться к команде для подготовки к началу сезона.
Обновлено в 03:11
Путешествия
Российские туристы пожаловались, что не могут выехать из Южной Кореи
Туристы из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова не могут покинуть территорию Южной Корей из-за проблем с визами.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Судьбы других зависят от нас! Как донорство крови спасает жизни в России
Современные врачи утверждают, в ряде случаев переливание крови это срочная мера, применение которой невозможно предвидеть, в России такая процедура оказывает помощь и спасает людские жизни каждый день вот уже более 100 лет.
Обновлено в 03:12
Общество
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюмени сегодня, 14 июля, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Кино
Умерла актриса Стефани Нижник из «Стартрека»
Обновлено в 04:18
Происшествия
Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Футбол
ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения
Обновлено в 05:34
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Музыка
Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука
Напомним, как ранее сообщало АБН, это уже не первый скандал на «Белых ночах».
Обновлено в 06:25
Общество
Смольный потребовал справку, что Борис Стругацкий был писателем
Комитет по культуре Смольного потребовал предоставить справку, что Борис Стругацкий был писателем для установки мемориальной доски, об этом рассказал депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский своем Telegram-канале.
Обновлено в 06:51