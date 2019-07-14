Политика
Путин поздравил Макрона с Днем взятия БастилииВести.Ru 03:57
Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.
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с чего всё началось
«Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — цитирует послание Путина сайт Кремля.RT на русском03:41
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Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 22:06
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Тимошенко назвала ответственных за высокие цены на газ на Украине
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Тверской области при крушении дельталета погибли два человека
В Тверской области в субботу разбился дельталет.
Обновлено в 03:30
Баскетбол
«Зенит» объявил об уходе форварда Симоновича
«Зенит» сообщил о расставании с Марко Симоновичем.
Обновлено в 04:29
Общество
В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды
Обновлено в 04:59
Футбол
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.
Обновлено в 05:14
Политика
Немецкий врач высказал предположения о здоровье Меркель
За последний месяц канцлеру ФРГ уже трижды становилось плохо на публике Глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке после анализа видео и информации о состоянии канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал предположения о ее возможном диагнозе, сообщает МК.
Обновлено в 02:46
Политика
США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 17:35
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.
Обновлено в 03:48
Происшествия
На Волге столкнулись теплоход и яхта
Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».
Обновлено вчера в 17:48
Общество
В Якутске двух слонов выгуляли на улице
Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.
Обновлено в 04:48
Авто
Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине
Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Теннис
Федерер и Джокович определят победителя Уимблдона
Обновлено вчера в 20:00
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
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Футбол
Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна
Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Не нарваться на фальсификат. Как выбрать качественный сыр?
Вместо элитных продуктов потребители нередко покупают фальсификат. Чаще всего подделывают твёрдые и полутвёрдые сыры.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
14 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра
Южноуральских водителей просят быть внимательнее при движении на трассах По данным Челябинского гидрометцентра 14 июля на территории Челябинской области ожидаются грозы, град и сльный ветер.
Обновлено в 03:56
Общество
Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений
Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
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Армия и оружие
Бойня Афгана: США несут потери и Трамп делает странные заявления
На днях Дональд Трамп заявил об уменьшении численности военнослужащих США в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:21
Теннис
Кабал и Фарах выиграли Уимблдон в парном разряде
Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабал и Роберт Фарах стали чемпионами Уимблдона в парном разряде, одолев французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена со счётом 6/7(5), 7/6(5), 7/6(6), 6/7(5), 6/3.
Обновлено вчера в 16:09
Путешествия
Названы наиболее частые жалобы российских туристов
Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.
Обновлено вчера в 21:09
Интернет
Как киберпреступники используют паспортные данные
Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено в 05:03
Культура
Дженнифер Лопес исполнила откровенный танец для футболистки
Американская певица Дженнифер Лопес на своём концерте вызвала на сцену футболистку Карли Ллойд после недавней победы сборной в женском чемпионате мира и станцевала для неё откровенный танец.
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