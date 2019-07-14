с чего всё началось

Президент России поздравил своего французского коллегу с Национальным праздником (в России более распространено другое название — День взятия Бастилии), текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Происшествия Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню В Москве родные 20-летней девушки силой увели ее из кризисного центра и передали в Чечню жениху, сообщают СМИ.

Футбол «Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве России Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА разошлись миром в матче первого тура первенства России по футболу среди молодежных команд.

Политика Немецкий врач высказал предположения о здоровье Меркель За последний месяц канцлеру ФРГ уже трижды становилось плохо на публике Глава немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке после анализа видео и информации о состоянии канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказал предположения о ее возможном диагнозе, сообщает МК.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе Красноярска превышение норм содержания вредных загрязняющих веществ, которое произошло из-за дыма от лесных пожаров, накрывшего город.

Происшествия На Волге столкнулись теплоход и яхта Инцидент случился с теплоходом «Алексей Толстой» и яхтой «Потудань».

Общество В Якутске двух слонов выгуляли на улице Жители Якутска публикуют в социальных сетях изображения и видео со слонами. На них два млекопитающих гуляют по улицам города.

Авто Iveco показала грузовик с тренажёрным залом в кабине Компания Iveco разработала концептуальный грузовой автомобиль, который позволяет водителю заниматься фитнесом прямо в кабине машины.

Происшествия Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Политика В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.

Здоровье Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.

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Футбол Фанаты «Атлетико» испортили именную табличку Гризманна Болельщики «Атлетико» продемонстрировали свое отношение к переходу нападающего Антуана Гризманна в «Барселону» и испортили памятную табличку француза на стадионе мадридской команды.

Здоровье Не нарваться на фальсификат. Как выбрать качественный сыр? Вместо элитных продуктов потребители нередко покупают фальсификат. Чаще всего подделывают твёрдые и полутвёрдые сыры.

Общество 14 июля в Челябинской области ожидаются грозы, град и усиление ветра Южноуральских водителей просят быть внимательнее при движении на трассах По данным Челябинского гидрометцентра 14 июля на территории Челябинской области ожидаются грозы, град и сльный ветер.

Общество Для иркутского Тулуна спроектируют комплекс защитных сооружений Комплекс защитных сооружений будет спроектирован для Тулуна на случай новых наводнений, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Теннис Кабал и Фарах выиграли Уимблдон в парном разряде Колумбийцы Хуан-Себастьян Кабал и Роберт Фарах стали чемпионами Уимблдона в парном разряде, одолев французов Николя Маю и Эдуара Роже-Васслена со счётом 6/7(5), 7/6(5), 7/6(6), 6/7(5), 6/3.

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Интернет Как киберпреступники используют паспортные данные Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.