Путешествия
Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океанаRT на русском 09:35
Президент России Владимир Путин поздравил российского путешественника Фёдора Конюхова с завершением первого этапа кругосветного перехода на вёсельной лодке «Акрос» в Южном полушарии. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.
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Хоккей
Путин забил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено в 12:40
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
Жители Петербурга обратили внимание на черный гроб, который плавал по каналу Грибоедова.
Обновлено в 12:37
Хоккей
Сборная России обыграла Норвегию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:29
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве. Ранее об обращении дочери Доренко в полицию сообщил Telegram-канал Baza.
Обновлено в 11:32
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен в ближайшие дни посетить Киев, чтобы убедить избранного лидера Украины Владимира Зеленского начать расследование, аналогичное тому, что провел спецпрокурор Робер Мюллер в рамках дела о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.
Обновлено в 01:09
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Политика
Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Политика
В Госдепе раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Помпео
Госсекретарь Майк Помпео обсудит с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР.
Обновлено в 12:13
Авто
Назвали идеальный автомобиль для долгих летних путешествий
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Егор Крид отменил выступление в Москве
Обновлено в 12:36
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов вместе пришли на открытие Венецианского биеннале
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании своей новой пассии, российского режиссера Константина Богомолова.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 10:37
Общество
Журналист подарил дворнику отдых в московской пятизвездочной гостинице
Борис Анзов, журналист болгарского сетевого издания «Медиа-Мост Болгария», подарил крымскому дворнику Татьяне Пантелеевой и ее подруге путевку в столицу России.
Обновлено в 05:38
Футбол
«Арсенал» отправил «Анжи» в ФНЛ
Обновлено в 11:34
Гаджеты
Названы iPhone и iPad, которые останутся без новой ОС Apple
Установить iOS 13 смогут владельцы смартфонов iPhone 2019 года, iPhone XS Max iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, планшетов iPad Pro 12.9 2016 и 2017 годов, iPad Pro 10.5 и iPad Pro 9.7. iPad Pro 11 2018, iPad Air 2, iPad Air 3, iPad 5, iPad 6, iPad Mini 4 т iPad Mini 3, а такде медиаплеера iPod touch 6‑го поколения.
Обновлено в 12:17
Путешествия
Определены десять самых популярных стран для отдыха летом
В десятку самых популярных стран попали также Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 03:10
Политика
Япония пригласила Путина на интронизацию нового императора
Японское посольство в России сообщило о приглашении для президента Владимира Путина посетить церемонию интронизации нового императора Нарухито, которая состоится в 22 октября.
Обновлено в 11:50
Хоккей
Сборная Финляндии победила Канаду на ЧМ-2019 по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 12:29
Политика
На Украине поругались глава новой церкви и Филарет
Обновлено в 05:37