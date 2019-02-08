Кино
Путин поздравил Ирину Муравьеву с юбилеемРИА Новости 01:49
Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ирину Муравьеву с 70-летним юбилеем, назвав ее роли в кино знаковыми, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. Ирина Муравьева празднует в пятницу свой 70-й день рождения.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием народную артистку Ирину Муравьеву, пожелав ей здоровья и вдохновения, сообщается на сайте Кремля.Известия07:30
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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