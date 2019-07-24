Президент России Владимир Путин отправил новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону телеграмму с поздравлением о вступлении в должность. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост британского премьера

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