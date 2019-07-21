Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношенийВести.Ru 04:40

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает "Россия 24".
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Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

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Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений РФ и Сирии

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Путин: Россия продолжит оказывать содействие Сирии

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ТАСС04:46

Асад поздравил Путина с 75-летием дипотношений России и Сирии

РИА Новости04:08
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Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
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В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
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