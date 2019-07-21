Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношенийВести.Ru 04:40
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает "Россия 24".
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Происшествия
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе.
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Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Происшествия
На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом
Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края.
Обновлено в 03:04
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными
Обновлено вчера в 23:32
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:06
Политика
Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook
Суды в прошлом уже не раз отклоняли похожие иски к Facebook о свободе слова, уточнила судья.
Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от ботокса
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила, что давно отказалась от уколов ботокса.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
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Происшествия
Украинские военные подорвались у Счастья
Обновлено в 04:40
Футбол
Зидан подтвердил скорый уход Бэйла из «Реала»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подтвердил скорый уход форварда команды Гарета Бэйла из клуба, сообщает Mirror.
Обновлено в 00:45
Политика
«Я забыл паспорт». Парубий проголосовал на выборах в Раду
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров 21 июля к 11:00 без паспорта.
Обновлено в 05:13
Космос
«Союз МС-13» с тремя членами экипажа на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль "Союз МС-13" пристыковался в воскресенье в автоматическом режиме к модулю "Звезда" Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
Аршавин стал 14-й легендой PES 2020
Бывший форвард стал 14-м игроком, попавшим в этот список.
Обновлено в 02:58
Футбол
Росгвардия прокомментировала инцидент с фанатами «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировали инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 03:57
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:1
Обновлено вчера в 13:53
Единоборства
Состояние Максима Дадашева улучшилось
Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось.
Обновлено вчера в 23:08
Единоборства
40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира
Обновлено в 03:54
Политика
Выборы на Украине: все участки заработали штатно
Обновлено в 04:50
Политика
СБУ провела обыск в крупнейшем металлургическом заводе на Украине
Служба безопасности Украины провела обыск на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог». Это крупнейшее металлургическое предприятие страны.
Обновлено вчера в 19:03
Гаджеты
Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi
В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крёстным его дочери
Американский режиссёр Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным обратился к нему с просьбой стать крёстным отцом его дочери.
Обновлено 19 июля в 16:19
Здоровье
Сила Нэтана Эдриена: зимой узнал о раке, победил его (показав миру лечение), а теперь поплывет за золотом ЧМ
Обновлено в 04:39
Происшествия
Митинг в поддержку оппозиции в Москве собрал десятки тысяч человек
В Москве прошел митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32