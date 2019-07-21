Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношенийВести.Ru 04:40
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает "Россия 24".
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Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от ботокса
Обновлено вчера в 18:36
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
США вовлекают Северную Македонию в противостояние с Россией
Программа по борьбе с Россией В прошлом году Госдепартамент США начал европейскую программу стимулирования рекапитализации.
Обновлено в 05:49
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Политика
В Донецкой области Украины выявили попытку фальсификации выборов
Члены комиссии подписали пустые бланки протоколов с итогами выборов Первая попытка фальсификации парламентских выборов зафиксирована в Донецкой области Украины, сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Единоборства
Российскому боксеру потребовалась трепанация черепа после поединка
После поединка Дадашев потерял сознание, у него диагностировали тяжелый отек мозга.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Культура
Шоу французского уличного театра завершает на ВДНХ фестиваль искусств «Вдохновение»
Обновлено в 01:47
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено вчера в 14:15
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Политика
Спикер рады Парубий забыл взять паспорт на избирательный участок
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий не смог принять участие в голосовании на избирательном участке по месту своей регистрации, поскольку забыл паспорт.
Обновлено в 05:58
Кино
Вышел новый трейлер «Хранителей»
Обновлено в 01:00
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Смартфон Honor 9X получил боковой сканер отпечатков и «стенопробивной» Wi-Fi
В Сети появились новые рекламные материалы, посвященные смартфону Honor 9X, и они стали источником интересных подробностей о модели.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Происшествия
Трех посетителей избили в московском клубе, возможно, из-за плаката с митинга на проспекте Сахарова
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
В Новоорском районе произошло стихийное бедствие
Обновлено вчера в 03:07
Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 04:25
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Теннис
Кафельников официально включен в Зал теннисной славы
Обновлено в 00:59
Политика
Восемь избирательных пунктов не открылись на Украине
Отмечается, что по состоянию на 9.00 по мск не открылись восемь избирательных участков. Уточняется, что еще 16 открылись с опозданием.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32