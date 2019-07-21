Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношенийВести.Ru 04:40

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает "Россия 24".
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Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений

Вести.Ru04:40

Асад поздравил Путина с 75-летием дипотношений России и Сирии

РИА Новости04:08

Путин: Россия продолжит оказывать содействие Сирии

RT на русском03:54

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Газета.Ru04:36

Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений РФ и Сирии

РЕН ТВ03:28

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ТАСС04:46

Путин в поздравлении Асаду предрек победу над «силами террора» в Сирии

РБК04:07
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:55, Вашингтон
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Программа по борьбе с Россией В прошлом году Госдепартамент США начал европейскую программу стимулирования рекапитализации.
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Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
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После поединка Дадашев потерял сознание, у него диагностировали тяжелый отек мозга.
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Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки

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Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
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Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий не смог принять участие в голосовании на избирательном участке по месту своей регистрации, поскольку забыл паспорт.
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