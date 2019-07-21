Политика

Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношенийВести.Ru 04:40

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает "Россия 24".
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Путин: Россия продолжит оказывать содействие Сирии

RT на русском03:54

Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом

Российская газета04:55

Путин в поздравлении Асаду предрек победу над «силами террора» в Сирии

РБК04:07

Путин и Асад поздравили друг друга с 75-летием дипотношений РФ и САР

Газета.Ru07:14

Путин поздравил Асада с 75-летием установления дипотношений РФ и Сирии

РЕН ТВ03:28

Асад заявил, что сирийцы будут помнить мужество помогавших в борьбе с терроризмом россиян

ТАСС04:46

Асад поздравил Путина с 75-летием дипотношений России и Сирии

РИА Новости04:08
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:58, Вашингтон
Политика

Обнародованы данные Национального экзит-пола на выборах в Раду

Обновлено в 07:39
Политика

«Проблема» Зеленского ужаснула Скабееву

Журналист Александр Коц предположил в комментариях, что Зеленский вообще не говорил про убитую женщину, а проблемой считает солдат украинской армии, подорвавшихся на мине.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский не видит коалиции в новой Раде ни с кем «из старой власти»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новой коалиции в Верховной раде, выборы которой проходят в воскресенье, он видит "новые лица".
Обновлено в 05:42
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 22:31
Политика

На Украине возбудили 10 дел из-за нарушений на выборах

Нацполиция Украины получила более 830 сообщений о нарушениях в ходе внеочередных парламентских выборов, возбуждено десять дел.
Обновлено в 07:02
Политика

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщили СМИ

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:33
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено вчера в 02:08
Кино

HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»

Обновлено в 02:29
Происшествия

Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Саратове шесть человек пострадали в результате ДТП с такси

Обновлено в 08:33
Кино

Анджелина Джоли сыграет в «Вечных» Marvel

Американская актриса Анджелина Джоли сообщила о том, что примет участие в съемках фильма «Вечные» кинематографической вселенной Marvel, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 06:26
Политика

Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии

Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

В РПЛ разъяснили инцидент с фанатами «Спартака» в Ростове

Инцидент произошёл спустя примерно полчаса после финального свистка матча между «Спартаком» и «Ростовом», который завершился со счётом 2:2. Трибуны стадиона опустели довольно быстро — уже спустя 10 минут большая часть болельщиков покинули «Ростов Арену».
Обновлено в 05:43
Происшествия

«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции

Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от 10 минут до 1 часа.
Обновлено в 07:21
Авто

Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров

Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Политика

Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине

На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Происшествия

Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту.
Обновлено в 06:46
Политика

Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Кино

«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»

Обновлено в 07:53
Футбол

«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ

Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде крыжовника

"В стадии обострения гастрита или язвы крыжовник способен нанести больше вреда, чем пользы", — отметила диетолог.
Обновлено в 05:57
Происшествия

На Урале пропавшего в июне бизнесмена Евгения Байдина нашли повешенным

Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Украинские военные сорвали перемирие

Обновлено в 06:40
Футбол

Мамаев не считает себя и Кокорина золотой молодежью

Футболист отметил, по его мнению, это не золотая молодежь, а люди, которые заработали деньги, и они их как хотят, так и могут тратить.
Обновлено в 09:27
Единоборства

Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC

Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Единоборства

40-летний Пакьяо стал суперчемпионом мира

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 килограмма.
Обновлено в 03:54
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Обновлено вчера в 07:00
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 09:15
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