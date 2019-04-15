Музыка

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеемREGNUM 02:37

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем. Артистке исполнилось 70 лет, сообщается на сайте Кремля.
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Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

РБК02:31

Путин поздравил Пугачёву с юбилеем

RT на русском02:33

Президент Путин поздравил с юбилеем певицу народную артистку Аллу Пугачёву

Эхо Москвы02:32

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Ведомости02:41

Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

ТАСС02:28

Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

РИА Новости02:24

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Говорит Москва02:45
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
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Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве

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Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
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В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате

На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Почти половина россиян работают не по специальности, которой обучались.
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Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
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LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну

Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
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В штабе Зеленского назвали дату и место проведения дебатов с Порошенко

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Пётр Порошенко около часа ждал своего соперника, артиста Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве, чтобы провести с ним дебаты.
Обновлено в 00:21
Технологии

Tesla предупредила о повышении цен на свой автопилот

Обновлено вчера в 09:13
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Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина

Обновлено вчера в 03:16
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В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 12 апреля в 04:55
Экономика

Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество

Малышева ответит в суде перед производителем мяса

Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
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В российских регионах дорожает вторичное жилье

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Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

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В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие

СМИ: соглашение о поставках в Индию самолетов С-295 может быть одобрено в июне

Соглашение о приобретении Индией для национальных ВВС партии испанских военно-транспортных самолетов C-295 может быть одобрено в июне.
Обновлено в 00:52
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«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика

Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%

Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
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Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11

В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
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В работе Amediateka произошел сбой во время премьеры «Игры престолов»

Обновлено в 02:55
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Общество

В Италии в удостоверения личности вернули определения «мать» и «отец»

В Италии термины «мать» и «отец» официально были возвращены в удостоверения личности.
Обновлено в 01:48
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Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака

Обновлено вчера в 20:31
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Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
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Операторы сотовой связи в России начали тестировать eSim

Tele2 тоже успешно провела тесты eSim и у оператора уже есть готовое решение для запуска новой технологии.
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Алла Пугачёва
Исполнительница
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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