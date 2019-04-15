Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеемREGNUM 02:37
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем. Артистке исполнилось 70 лет, сообщается на сайте Кремля.
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Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Происшествия
Полиция задержала четверых сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено в 03:06
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Почти половина россиян не работают по специальности
Почти половина россиян работают не по специальности, которой обучались.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Умерла звезда фильмов Ингмара Бергмана Биби Андерссон
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Забайкалье мать заживо сожгла своего четырёхлетнего сына
Как следует из официального сообщения регионального СУ СК РФ, накануне, днём 14 апреля 2019 года, она решила избавиться от своего четырёхлетнего сына и двухлетней дочери, учинив пожар в доме.
Обновлено в 00:56
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Космос
LIGO обнаружила еще одну гравитационную волну
Гравитационным антеннам компании LIGO удалось словить вторую волну колебаний пространства-времени. Событие получило индекс S190412m.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
В штабе Зеленского назвали дату и место проведения дебатов с Порошенко
Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля действующий президент Украины и кандидат на пост главы государства Пётр Порошенко около часа ждал своего соперника, артиста Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве, чтобы провести с ним дебаты.
Обновлено в 00:21
Технологии
Tesla предупредила о повышении цен на свой автопилот
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
Семерых британских подводников уличили в употреблении кокаина
Обновлено вчера в 03:16
Наука
В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 12 апреля в 04:55
Экономика
Россиян с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты подоходного налога.
Обновлено в 02:21
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Общество
Малышева ответит в суде перед производителем мяса
Предмет иска и суть претензий производителя куриного мяса к ответчикам в материалах суда не раскрываются.
Обновлено вчера в 22:38
Теннис
Дьяченко поднялась в рейтинг WTA
Обновлено в 02:54
Недвижимость
В российских регионах дорожает вторичное жилье
В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В США фермер погиб от когтей собственной птицы — казуара
В американском штате Флорида 75-летний фермер погиб в результате нападения птицы из рода казуаров, сообщает The Gainesville Sun.
Обновлено вчера в 06:40
Армия и оружие
СМИ: соглашение о поставках в Индию самолетов С-295 может быть одобрено в июне
Соглашение о приобретении Индией для национальных ВВС партии испанских военно-транспортных самолетов C-295 может быть одобрено в июне.
Обновлено в 00:52
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Экономика
Выручка «Детского мира» в I квартале выросла на 16,1%
Консолидированная выручка "Детского мира" в январе - марте 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,1% и достигла 27,9 млрд рублей.
Обновлено в 03:01
Транспорт
Выросла стоимость проезда по платным участкам дорог М-4, М-3 и М-11
В России с 15 апреля ввели сезонные тарифы на платных участках дорог М-4 «Дон», М-3 «Украина» и М-11 «Москва—Санкт-Петербург» для легковых автомобилей, небольших грузовиков и микроавтобусов.
Обновлено в 01:40
Общество
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Общество
В Италии в удостоверения личности вернули определения «мать» и «отец»
В Италии термины «мать» и «отец» официально были возвращены в удостоверения личности.
Обновлено в 01:48
Наука
Ученые создали препарат, повышающий эффективность терапии рака
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Операторы сотовой связи в России начали тестировать eSim
Tele2 тоже успешно провела тесты eSim и у оператора уже есть готовое решение для запуска новой технологии.
Обновлено в 01:57