Спорт

Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМРЕН ТВ 12:22

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в Японии, сообщается
 на сайте Кремля.
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Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

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Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМ

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Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

Матч ТВ12:36

Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира

РБК13:16
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Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Олимпийская чемпионка 2018 года в личных и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка Европы 2018 года, а также серебряный призер 2019 года. Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров 2017 года. Чемпионка России 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер ордена Дружбы.
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