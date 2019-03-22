Спорт
Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМРЕН ТВ 12:22
Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в Японии, сообщается на сайте Кремля.РБК13:16
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