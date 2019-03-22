Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМРЕН ТВ 12:22

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую фигуристку Алину Загитову с победой на ЧМ по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Путин поздравил Алину Загитову с победой на ЧМ

Шоу-бизнес Леди Гага начала встречаться с Джереми Реннером Напомним, что артистка до вручения премии «Оскар» разошлась со своим агентом Кристианом Карино.

Кино Disney закроет снявшую «Жизнь Пи» студию Компания Walt Disney планирует закрыть киностудию Fox 2000 после приобретения корпорации 21st Century Fox.

Политика Восемь стран Южной Америки создали региональный блок Просур Аргентина, Чили, Колумбия, Бразилия, Эквадор, Парагвай, Перу и Гайана создали новый региональный блок - Форум для развития Южной Америки (Просур), следует из совместного заявления стран.

Шоу-бизнес Полуторамесячному сыну Алены Рапунцель сделали операцию на глаза В начале февраля этого года звезда шоу «Дом-2» Алена Рапунцель стала мамой.

Авто Новый Mercedes-AMG получил бронированную версию Канадская компания, специализирующаяся на бронировании заводских автомобилей, представила защищенную версию Mercedes-AMG G 63 нового поколения.

Политика Стив Бэннон: «Умоляю народ Италии» не подписывать соглашений с Китаем Стивен Бэннон, бывший главный стратег президента США Дональда Трампа, «умоляет народ Италии» не подписывать соглашение о китайском «Шелковом пути», 22 марта передает агентство Reuters.

Политика Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие Личного фотографа лидера КНДР Ким Чен Ына уволили и исключили из партии за то, что он снимал главу страны слишком близко, пишет южнокорейская газета Daily NK.

Шоу-бизнес Носков впервые после инсульта появился на публике На публике бывший участник группы «Парк Горького» появился в первый раз после перенесенного инсульта.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.

Гаджеты На сайте Apple уже появилась беспроводная зарядка AirPower Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Происшествия Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео Жительница США Тори Горман сняла на видео схватку морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы, которую также называют леопардовой.

Политика Трамп отменил новые санкции против КНДР Президенту США Дональду Трампу нравится председатель КНДР Ким Чен Ын – поэтому Белый дом отменил дополнительные санкции против Пхеньяна, об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

Энергетика На Украине раскрыли цены на европейский газ Компания «Нафтогаз Украины» заявила, что закупочные цены на европейский газ меньше той, которую озвучил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

Политика Порошенко заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах Президент Украины Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

Гаджеты Huawei P30 Pro признали самым лучшим камерофоном еще до релиза Совсем немного осталось до официальной презентации флагмана Huawei P30 Pro в Париже, но китайской компании удалось случайно (или запланировано) еще больше подогреть интерес аудитории к новинке.

Политика ООН: статус Голанских высот остается неизменным ООН не изменила свою позицию по статусу Голанских высот, сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Происшествия Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади Как сообщается на сайте немецкой радиовещательной компании RBB, встреча двух блогеров произошла на площади Александерплац в центре столицы ФРГ, на нее пришли более 400 человек, среди них были как подростки, так и совершеннолетние.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.