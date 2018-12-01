Политика

Путин позавтракал с Меркель на саммите G20
Телеканал 360°
10:23

Меркель приехала на встречу с Путиным в отель Alvear Palace, где остановился российский лидер. Он тепло поприветствовал свою коллегу и пригласил к столу. Он также поинтересовался планами канцлера в рамках саммита.
Телеканал 360°10:23

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Видео завтрака Путина и Меркель без прессы на G20 появилось в Сети

Народные новости12:29

Опубликовано видео с рабочего завтрака Путина и Меркель

РИА Новости09:23

Видео: как Путин провел рабочий завтрак с Меркель

Газета.Ru11:21

Путин провел рабочий завтрак с Меркель

РБК08:37

Путин встретился с Меркель на G20

RT на русском08:04

Путин провел рабочий завтрак с Меркель в Буэнос-Айресе

ТАСС07:18

Путин встретился с Меркель за рабочим завтраком

Интерфакс07:16
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 15:03, Ашберн
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Песков сообщил о коротком контакте Путина и Трампа на G20

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