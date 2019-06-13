Политика
Путин повысил зарплаты российским судьямРБК 21:45
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится о том, что должностные оклады судей будут повышены с 1 октября 2019 года в 1,043 раза.Ридус15:17
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Транспорт
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В соответствии с документом, который готовится по заказу Росавтодора, собственники автомагистралей получат право поднимать скоростной лимит до 130 км/ч, сообщает газета «Коммерсантъ».
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Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
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Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
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