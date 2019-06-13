Политика
Путин повысил зарплаты российским судьямРБК вчера в 21:45
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится о том, что должностные оклады судей будут повышены с 1 октября 2019 года в 1,043 раза.Ридусвчера в 15:17
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Путин подписал указ о передаче аэродромных объектов Домодедово в управление ФГУП АГА
Интерфаксвчера в 11:14
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В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
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"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
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Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
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Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
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Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
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Чтобы оценить масштаб явления, обращусь лишь к одной из таких программ – программе продовольственной помощи (тема актуальна, в частности, потому, что почти 60% российских семей тратят на продукты питания половину и более своих доходов, а соответствующая доля населения в США составляет около 2%).
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Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
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Финансы
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Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
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Мужская сборная России сыграет с Польшей в Лиге наций
Команда Туомаса Саммелвуо сыграет с Польшей. Игра состоится сегодня, 14 июня.
Обновлено вчера в 22:00
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Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
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Создатели большого квартала у ЦПКиО застроят промышленную зону на Сортировке
Обновлено в 01:19
Общество
В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета
Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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Обновлено вчера в 18:41
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На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
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НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
Обновлено вчера в 18:20
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Обновлено в 01:50
Происшествия
Квартира Перишича в Милане ограблена
Жилище полузащитника "Интера" Ивана Перишича было ограблено.
Обновлено вчера в 17:42