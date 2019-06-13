Политика

Путин повысил зарплаты российским судьямРБК вчера в 21:45

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
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с чего всё началось
В документе
, опубликованном на портале правовой информации, говорится о том, что должностные оклады судей будут повышены с 1 октября 2019 года в 1,043 раза.
Ридусвчера в 15:17

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Путин поднял судьям зарплаты

URA.Ruвчера в 15:10

Путин распорядился повысить зарплаты российским судьям

ФАНвчера в 14:44

Путин подписал указ о передаче аэродромных объектов Домодедово в управление ФГУП АГА

Интерфаксвчера в 11:14

Путин подписал указ о повышении окладов судей

ТАССвчера в 14:24

Путин повысил зарплаты российским судьям

Московский Комсомолецвчера в 14:19

Российским судьям повысят зарплаты

РИА Новостивчера в 14:12

Владимир Путин повысил зарплаты российским судьям

News.ruвчера в 14:34
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Москве мотоциклист сбил пешехода

Автоавария с участием мотоциклиста и пешехода произошла на юге Москвы, оба участника ДТП погибли.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Футбол

Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Аполлонов изменился до неузнаваемости

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов выложил новый пост в Instagram. Подписчики были в шоке от увиденного.
Обновлено вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем

Звезда сериала "Кухня" разводится с мужем Ольга Кузьмина призналась поклонникам, что в ее семье не все так гладко.
Обновлено в 01:24
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Экономика

Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных

Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 06:43
Экономика

Владислав Иноземцев о том, почему надо поддерживать потребление

Чтобы оценить масштаб явления, обращусь лишь к одной из таких программ – программе продовольственной помощи (тема актуальна, в частности, потому, что почти 60% российских семей тратят на продукты питания половину и более своих доходов, а соответствующая доля населения в США составляет около 2%).
Обновлено в 01:41
Общество

Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:03
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Международные резервы России за прошедшую неделю выросли на $7,5 млрд и составили $502,7 млрд.
Обновлено вчера в 15:09
Спорт

Мужская сборная России сыграет с Польшей в Лиге наций

Команда Туомаса Саммелвуо сыграет с Польшей. Игра состоится сегодня, 14 июня.
Обновлено вчера в 22:00
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Общество

Создатели большого квартала у ЦПКиО застроят промышленную зону на Сортировке

Обновлено в 01:19
Общество

В Приморье нашли останки пилота пропавшего в 1950 году самолета

Экспедиция поискового объединения «АвиаПоиск» завершила работу на месте катастрофы самолета-разведчика авиации Тихоокеанского флота, разбившегося в 1950 году.
Обновлено в 01:59
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Космос

Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета

Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Политика

В Бишкеке началась встреча лидеров стран ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в государственную резиденцию "Ала-Арча", где начинается саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 00:31
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено вчера в 18:41
Происшествия

В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:57
Кино

НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске

Обновлено вчера в 18:20
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

Глава города Мыски в Кемеровской области подал в отставку

Обновлено в 01:50
Происшествия

Квартира Перишича в Милане ограблена

Жилище полузащитника "Интера" Ивана Перишича было ограблено.
Обновлено вчера в 17:42
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