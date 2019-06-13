Политика
Путин повысил зарплаты российским судьямРБК вчера в 21:45
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на портале правовой информации, говорится о том, что должностные оклады судей будут повышены с 1 октября 2019 года в 1,043 раза.Ридусвчера в 15:17
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Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что пенсии будут выплачиваться только на территории Украины тем, кто перешел через линию разграничения в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:04
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара
Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 03:26
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Прокуратура: похожий на Цапка человек оказался вором в розыске
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено вчера в 20:34
Шоу-бизнес
Фанаты боятся за здоровье «рыжего» из «Иванушек»
Новое видео в инстаграме солиста группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова вызвало бурное обсуждение среди его подписчиков.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Число россиян, считающих врагами Украину и США, резко снизилось
США считают врагом 67% россиян, Украину – 40%.
Обновлено в 03:02
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:37
Футбол
Клубы РПЛ выступили против реформы еврокубков
Клубы российской премьер-лиги выступили против проекта реформирования еврокубков, предлагаемого Ассоциацией европейских клубов (ECA), сообщает официальный сайт РПЛ.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» планирует подписать Рибери
По информации источника, английский клуб намерен подписать контракт с Рибери. Французский полузащитник выступал за «Баварию» с 2007 года.
Обновлено в 00:18
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Общество
Более половины многодетных семей в России находятся за чертой бедности
Около 51% многодетных семей в России находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина осквернил памятник Ельцину
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, осквернившего памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, задержанный сидел за хулиганство еще во времена СССР, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 02:11
Футбол
В сети появилось фото выездной формы «Ман Сити»
Портал Footy Headlines опубликовал фотографию выездной формы "Манчестер Сити" на сезон-2019/20.
Обновлено в 03:32
Футбол
Погба не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед»
L'Equipe утверждает, что Поль Погба не собирается оставаться в своём текущем клубе Манчестер Юнайтед.
Обновлено в 02:58
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Политика
Турция ответит США на санкции из-за покупки С-400
Обновлено в 03:29
Общество
Сечина обвинили в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях
Главу «Роснефти» Игоря Сечина обвинили в использовании самолетов «Роснефти» в личных целях.
Обновлено в 03:13
Баскетбол
Форвард «Торонто» Леонард признан самым ценным игроком финала НБА
Форвард клуба "Торонто Рэпторс" Кавай Леонард признан самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Обновлено в 00:06
Политика
РФ и Еврокомиссия обсудят транзит российского газа через Украину
Марош Шефчович уже побывал в Киеве на инаугурации нового президента Украины, там тоже обсуждали транзит газа.
Обновлено 12 июня в 23:41
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59