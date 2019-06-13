Путин повысил зарплату российским судьямФедералПресс вчера в 15:00

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ, повышающий оклад российских судей в 1,043 раза с 1 октября 2019 года. Все расходы, которые связаны с реализацией указа, будут возложены на правительство Российской Федерации.

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Прогноз по темпам роста ВВП в этом году понижен с 1, 2 – 1,7 до 1, 0 – 1,5% ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Армия и оружие Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.

Энергетика Добыча нефти в странах ОПЕК упала до минимума за пять лет Добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн барр. в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Политика Водная блокада Крыма ударила по самой Украине Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на сборочной линии В0 "АвтоВАЗ" выпустил миллионный автомобиль на линии по сборке машин на платформе В0, им стала Lada Xray, говорится в сообщении компании.

Футбол Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.

Общество Умерла старейшая жительница Великобритании В британской деревне Бродвей, графство Вустершир, в пятницу, 7 июня, скончалась старейшая жительница страны в возрасте 112 лет.

Политика Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.

Здоровье В Ростовской области выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции С начала года на Дону выявили 20 случаев энтеровирусной инфекции: 19 - в Ростове, 1 - в Красносулинском районе.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сергей Зверев-младший, приемный сын звездного парикмахера, шоумена, певца, актера и телеведущего Сергея Зверева ушел в монастырь.

Религия Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал две причины противостояния из-за возведения храма в Екатеринбурге: это плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.

Политика Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Политика Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Шоу-бизнес Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.

Политика Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.

Общество В Минздраве прокомментировали слова Малышевой о больных детях Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн оценил слова телеведущей Елены Малышевой, которая в эфире программы назвала больных аутизмом детей «кретинами» и «идиотами».

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Политика В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Здоровье Медики обнаружили в США сальмонеллу, неуязвимую для действия антибиотиков Биологи открыли новый штамм сальмонеллы, неуязвимый для действия "антибиотиков последней надежды", описание микроба опубликовали в Journal of Medical Microbiology.

Политика Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до шести Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передаёт Sky News.

Происшествия В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак Пожарные эвакуировали из здания 300 кошек и семь собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Общество Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.

Авто Honda раскрыла характеристики нового электрокара Honda e В Honda e используется аккумуляторная батарея с жидкостным охлаждением мощностью 35,5 кВт/ч, которая, по заявлению Honda, должна обеспечивать дальность на одном заряде до 200 км пути.