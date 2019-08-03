Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейскихDP.RU 02:59
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел. Документ, опубликованный на портале правовой информации, также расширяет для них ряд социальных гарантий.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад
В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Хоккей
«Локомотив» сыграет со сборной России на турнире Sochi Hockey Open
3 августа «Локомотив» проведёт первый матч в турнире Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Спорт
Егор Крид провёл стрим с капитаном NAVI по CS:GO
Известный российский певец Егор Крид провёл трансляцию на платформе Twitch.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 04:45
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет
США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье
Стали известны регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезом
Низкие показатели больных отмечены в Белгородской области – 19,8 пациентов на сто тысяч человек, а также в Ненецком автономном округе, где приходится 20,5 больных на такое же количество населения.
Обновлено в 03:56
Наука
Главную основную причину развития рака назвали ученые
Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике «Тунгусский»
"Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса
В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Шойгу открыл пятые Армейские международные игры
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Футбол
Зобнин назвал матч с «Динамо» ключевым для «Спартака»
Полузащитник Спартака Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ, в котором его команда встретится в московском дерби с Динамо.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома
«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
Обновлено в 06:14
Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Общество
В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России
Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Политика
Иран отказал Трампу во встрече с Зарифом
Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:13