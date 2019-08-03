Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейскихDP.RU 02:59

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел. Документ, опубликованный на портале правовой информации, также расширяет для них ряд социальных гарантий.
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Путин повысил предельный возраст службы в органах внутренних дел

РИА Новостивчера в 17:48

Путин увеличил на 5 лет предельный возраст службы для полицейских

ТК Звездавчера в 18:03

Российским полицейским разрешили уходить со службы на 5 лет позже

РЕН ТВвчера в 17:50

Повышен предельный возраст службы в органах внутренних дел

Российская газетавчера в 17:50

Путин увеличил предельный возраст службы в органах внутренних дел

Газета.Ruвчера в 19:42

Подписан закон о повышении возраста для работающих полицейских

News.ruвчера в 17:37

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет

ТАССвчера в 17:19
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

В Москве проводится проверка по факту обнаружения тела человека. Оно пролежало под полом одного из столичных ресторанов более 25 лет.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Хоккей

«Локомотив» сыграет со сборной России на турнире Sochi Hockey Open

3 августа «Локомотив» проведёт первый матч в турнире Sochi Hockey Open, который проходит в Сочи.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Космос

Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути

На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено вчера в 02:56
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Италия предложила предоставить России два пожарных самолета Canadair для помощи в тушении лесных пожаров в Сибири, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром

Обновлено в 05:06
Политика

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Спорт

Егор Крид провёл стрим с капитаном NAVI по CS:GO

Известный российский певец Егор Крид провёл трансляцию на платформе Twitch.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека

При столкновении легковой машины Skoda с грузовиком КамАЗ погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Обновлено в 04:45
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

США приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 15:08
Здоровье

Стали известны регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезом

Низкие показатели больных отмечены в Белгородской области – 19,8 пациентов на сто тысяч человек, а также в Ненецком автономном округе, где приходится 20,5 больных на такое же количество населения.
Обновлено в 03:56
Наука

Главную основную причину развития рака назвали ученые

Главную причину развития раковых заболеваний озвучили ученые и исследователи, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Политика

Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине

Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

В Красноярском крае потушили пожар в заповеднике «Тунгусский»

"Силами авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны вручную ликвидирован труднодоступный лесной пожар в заповедном лесном массиве, образовавшемся на месте падения Тунгусского метеорита на территории Красноярского края", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Уничтоженные в Ливии украинские Ил-76 показали из космоса

В Сети появился спутниковый снимок, на котором запечатлены уничтоженные в июле в Ливии украинские военно-транспортные самолеты Ил-76.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие

Шойгу открыл пятые Армейские международные игры

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу пятые Армейские международные игры.
Обновлено в 05:00
Футбол

Зобнин назвал матч с «Динамо» ключевым для «Спартака»

Полузащитник Спартака Роман Зобнин поделился ожиданиями от матча 4 тура РПЛ, в котором его команда встретится в московском дерби с Динамо.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Транспорт

«Аэрофлот» отменил рейсы в Лондон из-за забастовки в аэропорту Хитроу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» изменила расписание рейсов в Лондон на ближайшие дни в связи с забастовкой служащих аэропорта «Хитроу».
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

«Барселона» получит 7,5% от перепродажи Малкома

«Барселона» получит от «Зенита» 40 млн евро, а еще 5 млн евро прописаны в соглашении в качестве бонусов.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

Обновлено в 06:14
Футбол

«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы

"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Общество

В Гидрометцентре назвали причины холодной температуры летом в России

Эксперт Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах погодной аномалии летом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Политика

Иран отказал Трампу во встрече с Зарифом

Иран отказал американской стороне во встрече главы МИД Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 06:13
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