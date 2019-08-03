Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейскихDP.RU 02:59
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел. Документ, опубликованный на портале правовой информации, также расширяет для них ряд социальных гарантий.
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Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из организаторов несанкционированной акции Любовь Соболь.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Общество
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
Испытания ПАК ДА пройдут в Жуковском
Испытания нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА будут проходить в Жуковском, заявил генеральный директор ПАО «Туполев», выступая на юбилее Жуковской летно-испытательной и доводочной базы.
Обновлено вчера в 03:48
Общество
Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим
Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Петербургская пара легализовала 10 тысяч мигрантов
В Петербурге задержаны участники преступной группы, которые более чем за два года легализовали 10 тысяч мигрантов.
Обновлено в 07:44
Авто
Кроссвэн Suzuki XL6 дистанцировался от донорской Suzuki Ertiga
Напомним, автомобиль построен на базе бестселлера Suzuki Ertiga, но, по заявлению пресс-службы японского автогиганта, XL6 будет существенно отличаться от донора.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Общество
Более 400 тыс. человек уже посетили юбилейные мероприятия на ВДНХ
На юбилейные мероприятия на ВДНХ пришли уже свыше 400 тыс. человек, сообщили в пресс-службе выставки.
Обновлено в 06:14
Авто
Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России
Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы
Указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей был подписан президентом России Владимиром Путиным 17 июля.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Футбол
Роман Зобнин призвал болельщиков не отворачиваться от «Спартака»
Вице-капитан "Спартака" Роман Зобнин попросил болельщиков поддержать команду, а не подвергать ее критике.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов
Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:45