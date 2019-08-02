Общество

Путин повысил детские пособия до прожиточного минимумаLenta.ru 02 августа в 17:15

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.
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с чего всё началось
Согласно документу, размещенному на официальном портале
 правовой информации, меняется и величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.
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