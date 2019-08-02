с чего всё началось

Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.

Армия и оружие Эрдоган объявил о военной операции в Сирии Турецкая армия проведет военную операцию на территории Сирии, восточнее реки Евфрат.

Экономика Работодателей в России обяжут сообщать о выборе зарплатного банка Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты.

Общество В Петербурге потеплеет погода до 20 градусов уже в эту среду По словам научного руководителя Гидрометцентра России, дневная температура превысит двадцатиградусную отметку к третьему дню недели.

Экономика Минпромторг поддержал резиносмешение Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.

Происшествия В МИД Мексики назвали стрельбу в Техасе терактом против мексиканцев Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что стрельба в торговом центре в американском городе Эль-Пасо является терактом против мексиканцев.

Общество Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.

Игры Сэм Лейк об Alan Wake 2: «Прошло столько времени, что ожидания очень выросли» В конце июля портал IGN опубликовал большое интервью с творческим руководителем Remedy Сэмом Лэйком, который рассказал в том числе и про судьбу Alan Wake 2. Игру, как оказалось, уже дважды безуспешно начинали делать — этим Remedy занималась после каждого крупного релиза.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.

Политика Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.

Политика Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.

Экономика Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является "Рыболовство и рыбоводство", здесь месячную заплату в 75 тысяч рублей и более имеют 34% работников.

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Гаджеты Samsung патентует «карманный» телевизор Компания Samsung патентует карманный телевизор, который сможет сворачиваться в трубочку.

Экономика Поставкам угля на Украину разрешили упасть Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн, — до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился "Ъ".

Общество Тельцы рискуют сболтнуть лишнего, а Стрельцы будут чересчур вспыльчивы В порыве гнева вы рискуете наговорить много лишнего, что принесёт негативные последствия.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Здоровье Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают Название «Кубинская армия белых халатов», кстати, придумал вождь кубинской революции Фидель Кастро: так он называл зарубежные миссии врачей, существующие с 1960-х годов как символ солидарности коммунистического правительства с населением всего мира.