Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимумаLenta.ru 02 августа в 17:15
Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до трех лет.
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с чего всё началось
Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, меняется и величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.Коммерсантъ02 августа в 21:19
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Новое пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 2019-2020 гг. Закон принят
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